完善機制優化民企融資環境

中評社北京12月21日電／自今年7月份《中共中央 國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》發布之後，針對民營企業的痛點難點，相關部門和地方政府連續出台一攬子政策措施。近日，中國人民銀行等8部門聯合印發《關於強化金融支持舉措 助力民營經濟發展壯大的通知》(以下簡稱《通知》)，提出支持民營經濟的25條具體舉措，進一步加大對民營企業的融資支持力度。



與以往的政策相比，《通知》呈現出諸多特點。其一，涵蓋的金融支持範圍更加全面、系統，對暢通民營企業信貸、債券、股權這3條主要融資渠道都提出了相應要求。在貸款方面，要求實施好再貸款、再貼現等貨幣政策工具，持續加大對民營企業的信貸投放。在債券方面，推動民營企業債券融資支持工具擴容、增量、提效，擴大民營企業債券融資規模，鼓勵和引導機構投資者加大對民營企業債券的配置，並提出探索發展高收益債市場。在股權方面，支持民營企業上市、再融資，以及赴境外上市和併購重組，推動區域性股權市場規範健康發展，突出私募股權市場定位。此外，對完善票據市場、應收賬款確權、加強融資擔保等也提出具體要求。



其二，總量增長和結構優化要求並重。信貸總量增長方面，《通知》要求各金融機構制定針對民營企業的服務目標，逐步提升民營企業貸款占比，加大對服務民營企業的業績考核要求，這有利於從激勵機制上強化金融機構對民營企業的服務，並引導金融機構將更多信貸資源投向民營企業。在信貸結構優化上，要求金融機構根據不同類型民營企業的需求，制定更適合企業特點的產品和服務。《通知》還特別要求金融機構開展產業鏈金融業務，探索供應鏈“脫核”模式。所謂“脫核”，是指不依賴核心企業的信用，拓展其上下游中小企業的融資服務，這就要求金融機構更多依托數字供應鏈平台，基於平台所產生的訂單等交易數據、倉單等物流數據，對中小企業風險進行更精準的識別、評估和有效管控，構建物流、資金流、信息流“三流合一”的產業金融服務新模式。



其三，兼顧短期應急需求和長期制度建設。針對當下經濟運行中的痛點問題，如部分民營房地產企業融資環境惡化，紓困解難、化解流動性風險是當務之急。對此，《通知》明確要求銀行做好資金接續工作，保持信貸、債券等重點融資渠道穩定，滿足民營房地產企業的合理金融需求。



長遠來看，要從根本上改善民營企業的融資環境，完善體制機制建設必不可少。應建立健全金融管理部門、金融機構與工商聯繫統的常態化溝通協作機制；引導商業銀行、保險公司、各類養老金、公募基金等機構投資者科學配置民營企業債券；要求銀行改善考核激勵機制，合理提高民營企業不良貸款容忍度，建立健全民營企業貸款盡職免責機制；等等。在政策激勵方面，《通知》提出要加強貨幣政策工具的支持力度，強化財政獎補和保險保障等。其中，特別提到對支持民營企業力度比較大的銀行業金融機構，允許其優先支持發展各類資本工具。從實踐來看，一些中小銀行或民營銀行對民營企業的貸款占比相對較高，但普遍面臨融資渠道特別是資本金補充渠道有限的困境。《通知》的相關要求，一方面可以更好地發揮這類銀行服務民營企業的作用，另一方面也會為這些銀行本身帶來新的發展機遇。



總之，《通知》延續了此前對民營企業融資的一貫支持，強化支持力度，對引導金融機構更好服務支持民營企業、助力民營經濟健康發展壯大，將起到積極作用。



來源：經濟日報 作者：曾剛



