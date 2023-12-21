擦亮“新成色” 厚植新型工業化新優勢

中評社台北12月21日電／新型工業化是在新發展理念指導下對經濟發展模式的新探索，新型工業化在生產要素、生產動力、生產組織、生產要求等方面呈現出新特徵。廣州認真學習貫徹習近平總書記關於新型工業化的重要論述和全國新型工業化推進大會精神，不斷湧現和聚集新型生產要素，構成更加高效的動力源泉。



“新”在何處？



一是工業生產要素之新。早期傳統的工業化主要依賴於土地、自然資源和勞動力等要素投入，隨著生產規模擴張，資本要素、技術進步和現代管理方法的重要性日益提升，而進入新型工業化時代，數據成為繼勞動力、資本、土地、知識、技術等要素之後的重要生產要素。數據要素改變了生產要素的投入結構，顯著提高其他生產要素的使用效率，成為價值的重要來源和產業競爭力的關鍵。近日，廣州出台《關於更好發揮數據要素作用推動廣州高質量發展的實施意見》，提出要探索建立數據要素統計核算體系，科學評價各部門、各行業領域數據要素對經濟社會發展的貢獻度。如何創造、開發、利用數據要素，將決定廣州新型工業化發展水平和工業競爭力高低。



二是工業生產動力之新。數字經濟是新一輪科技革命和產業變革最活躍的領域，產業數字化轉型是新型工業化的重要動力。與數字經濟發展密切相關的人工智能、計算機和服務器、芯片、智能機器人、軟件系統、通信設備等新興產業，正在重新塑造傳統工業生態，成為工業發展的全新增長點。數字技術作為典型的通用技術，對各個產業領域形成強大的賦能作用，數字技術與實體經濟的深度融合成為重要經濟發展範式。廣州通過重點培育樹根互聯、億迅科技、賽意信息等國家級跨行業跨領域工業互聯網平台，提供一系列數字化轉型產品和解決方案，讓數字經濟成為新型工業化的必要組成。



三是工業組織形態之新。平台經濟逐步成為重要的產業組織形態，在組織形態變革中的主導趨勢不斷增強。與傳統工業化模式相比，平台經濟更強調製造與服務的融合。傳統製造業企業內部的產品設計、技術研發、物流服務等環節不斷分離，通過創新優化生產組織形式和運營管理方式，不斷增加服務要素在投入和產出中的比重，基於互聯網的異地協同製造成為新模式。例如，廣州跨境電商平台巨頭企業希音是平台經濟的重要代表企業，希音依靠其“自營品牌+平台”雙引擎發展模式及其強大的供應鏈整合能力，已成為全球價值增長最多的“獨角獸”。平台經濟正在成為新型工業化進程中的重要的產業組織形態，是新型工業化發展背景下的生產組織關係變革的關鍵抓手。



四是工業生產要求之新。國際社會愈發重視對生態環境的保護，各國簽署《巴黎協定》並設定各自的碳達峰碳中和時間表，中國把雙碳工作納入生態文明建設整體布局和經濟社會發展全局，扎實推動產業結構、能源結構、交通運輸結構等調整優化，從能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，推進新型工業化必須摒棄傳統工業化“先污染、後治理”的粗放型發展模式。2022年，廣州單位GDP能耗約為全國平均水平的一半。截至2022年，廣州超過2200家企業完成一輪以上清潔生產審核，全市累計入選國家（市）綠色工廠、綠色設計產品、綠色工業園區等合計259個，綠色製造名單數量居全國城市前列，綠色發展多項指標位居全國前列，綠色發展成為廣州新型工業化發展的重要底色。

