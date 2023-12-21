暢通冷鏈物流“最先一公里”

中評社北京12月21日電／近日，中鐵特貨公司在河南漯河組織召開移動冷庫現場推介會，向全國各地冷鏈物流企業、食品果蔬生產及商貿企業介紹移動冷庫裝備，同時就移動冷庫市場需求、裝備創新升級發展方向開展了座談研討。



這不僅是一家企業的推介行為，也體現了冷鏈物流行業發展的共同關切。



冷鏈物流行業貫通一二三產業，是重要的基礎性、戰略性、先導性產業，為加快農產品流通、暢通農村經濟提供了支撐。近年來，隨著經濟社會的發展、人民生活水平的提高，產業對生鮮運輸、冷鏈物流的需求大幅提升。國家加大了對冷鏈運輸的統籌安排和工作部署，出台了一系列規劃。同時，在需求刺激下，商貿企業紛紛加大對冷鏈基礎設施、裝備、網絡等的投入，冷鏈運輸的“最後一公里”問題得到大大緩解。



與此同時，冷鏈物流“最先一公里”問題反而相對突出。廣大農村地區是生鮮產品的主要生產地，近年來發展冷鏈物流的意識有了較大提升，不僅擴大了農產品上行渠道，也支持了山東大櫻桃、丹東草莓等特色農產品地域品牌壯大。但農村地區地域廣大，技術設施相對薄弱，冷鏈物流發展還存在短板，冷鏈物流有斷鏈風險。



我國對農村地區冷鏈運輸發展十分重視，國務院發布的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中明確提出，要建設“田頭小站”等移動冷庫，鼓勵推廣移動冷庫、預冷設施等應用，完善果蔬“最先一公里”冷鏈配套設施。讓規劃落地見效，各地還需要進一步細化措施。

