促進“惠民保”與醫保數據共享

中評社北京12月21日電／今年年底以來，各地陸續啟動2024年度“惠民保”的投保工作。在迭代升級中，多地“惠民保”降門檻、加保障，保障責任、增值服務逐漸擴充，免賠額總體有所下調，補充減負作用持續顯現。然而，要真正實現基本醫保與“惠民保”的有效銜接，就不能只停留在保障範圍、保障水平的銜接上，而是需要在確保醫保數據安全的前提下，推動醫保數據與保險數據互聯互通，為“惠民保”產品的定價風控和責任設計提供基礎。



目前，部分地區保障方案數據基礎不足、缺乏風險測算，使得保險公司面臨承保虧損的壓力，“惠民保”的可持續性面臨挑戰。大數法則是保險產品定價風控的基石，數據是保險的生命線，“惠民保”的“物美價廉”尤其需要充足的數據資源作為支撐。因此，打破醫保與“惠民保”之間的數據壁壘，是“惠民保”的必然趨勢。



受制於標準規範不明確、技術保障能力不足、統籌管理機制不完善等因素，多地醫療數據與保險公司的開放共享仍十分有限。醫保機構和醫療機構作為數據的擁有者，存在“不敢共享”“不願共享”的現象，數據資源的價值沒有得到充分利用。因此，需要從政策制度層面明確各部門之間的數據共享責任，對數據的歸屬、利用、價值等問題進行明確界定。



在實踐中，數據安全和隱私保護是建設醫保數據共享平台的關鍵。要降低數據洩露和二次開發的風險，通過數據風險早識別、早監測、可追溯，切實維護參保人合法權益，保障普惠保險全程安全可控。同時，要與時俱進強化對醫保數據的綜合統計和處理能力，主動滿足多層次醫療保障體系的建設需求，避免因數據管理能力不足限制“惠民保”業務的良性發展。



“惠民保”為商保與社保的有效銜接和深度融合摸索探路。相較於其他類型的商業健康險，由地方政府及相關部門指導、保險公司商業運作的“惠民保”，在獲取醫保數據支持方面更具先天優勢。因此，從“惠民保”起步探索醫保數據共享機制、建立醫保數據共享平台，對於未來支持商業健康險針對特定地區、特定人群開發產品，以及提供快捷的理賠結算服務，都是有意義的。



來源：經濟日報 作者：楊然



