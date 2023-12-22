中評編譯：AUKUS給澳大利亞的“驚喜”

資料圖：澳大利亞潛艇“藍金號” 中評社香港12月22日電（記者 樂國平編譯）澳大利亞與美、英組成AUKUS聯盟，獲得美國核潛艇援助，但代價是需要美軍駐扎在西澳大利亞州，並且要為核廢料提供儲存場地，還要增加對美潛艇領域的投資。對此，任教於英國劍橋大學塞爾溫學院的澳大利亞學者比諾·坎普馬克（Binoy Kampmark）於12月20日在歐亞評論網上發文，對澳政府對美國的唯命是從進行了嚴厲批評。以下是原文編譯：



澳大利亞政府實在是神秘莫測，它對其他國家叫囂和威嚇（例如對所羅門群島與中國走近），但在強大的美國面前又是另一幅樣子。



這在一定程度上可以歸因於缺乏敏感，我們方才發現西澳大利亞州人民正在享受真正的“美式待遇”。澳大利亞國防部提供的材料顯示，美國將向該州部署約700 名軍事人員及其家人。更有趣的是，西澳大利亞州還將設立一個場地，存放美國和英國潛艇根據AUKUS安排進行輪換所產生的低放射性廢物。



最近成立的澳大利亞潛艇局（ASA）的簡報顯示，西澳大利亞潛艇輪換部隊（SRF－West）將在斯特林號海軍艦艇上部署四艘美國海軍弗吉尼亞級核潛艇，並在斯特林號上部署一艘英國核動力艇。到2027年，作為AUKUS第一階段的一部分，在澳大利亞擁有並運營自己的美國製造的核動力船只之前，預計將增加約500－700名維護人員，以響應該計劃。一旦建立並積累了經驗，“這支隊伍將轉向支持我們持久的核動力潛艇計劃，並將成為SRF－West的關鍵推動者。”ASA文件還預測，“超過700名美國人員可能會在西澳大利亞生活和工作，以支持SRF－West，其中一些人還帶著家人。”英國不會得到同樣的待遇，主要是因為皇家海軍特遣隊的輪換時間較短。



這些人員的駐扎終於平息了那些關於澳大利亞不是美軍“殖民地”的狡辯。澳大利亞人終於可以放心了，雖然有些殘酷，但這並不是美軍的短暫訪問，而是“美帝國主義”勢力持續不斷、揮之不去在澳存在。

