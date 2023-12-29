社評：中東主權基金投資中國就是投資未來

中評社北京12月29日電（評論員 喬新生）阿聯酋主權基金阿布扎比投資局下屬的一家基金管理機構投資中國蔚來汽車。這家新能源汽車公司發布公告，阿布扎比投資局投資金額達22億美元，購買這家企業2.94億股份。這只是中東主權基金投資中國的一個縮影。



在世界十大主權基金中，來自中東的主權基金占到40%，其中阿布扎比投資局資產規模最大，達到7900億美元。其次是科威特投資局，達到7500億美元。第三名是沙特阿拉伯公共投資基金，達到6500億美元。第四名是卡塔爾投資局，達到4750億美元。中東阿拉伯國家主權基金在國際投資市場上空前活躍。中東主權財富基金所到之處往往掀起投資熱潮，促進當地經濟增長。



但是，正如人們所看到的那樣，進入本世紀之後，中東主權財富基金投資，面臨越來越大的風險。這一方面是因為在經濟增長放緩大背景下，越來越多國家實行保護主義，對主權投資基金採取限制性措施。一些國家雖然歡迎中東阿拉伯國家主權基金投資，但是，他們吸引主權基金投資的目的是為了擺脫經濟危機，中東主權國家基金投資收益充滿了不確定性。另一方面則是因為，隨著美國等西方國家地緣政治戰略改變，中東主權基金處境變得越來越困難。美國和歐洲市場是中東阿拉伯國家主權基金投資的主要目的地。但是如今美國等西方國家政治越來越極端化，中東阿拉伯國家的主權基金地位越來越尷尬。俄羅斯發動特別軍事行動，美國和歐洲聯盟國家全力以赴支持烏克蘭，宣布凍結和扣押俄羅斯的資產。在俄羅斯海外資產中，有相當一部分包含了中東阿拉伯國家主權基金投資。美國和歐洲聯盟針對俄羅斯採取的一系列制裁措施，使得中東阿拉伯國家主權基金遭受損失。更令人感到不可思議的是，瑞士為瞭解決金融機構支付危機問題，直接下達行政命令沒收阿拉伯國家主權基金在瑞士金融機構的股份，從而使中東阿拉伯國家主權基金投資血本無歸。



所有這些都充分說明，中東阿拉伯國家的主權投資基金傳統投資目的地越來越不安全。中東主權投資基金不僅面臨複雜的地緣政治關係，而且面臨西方國家複雜的政治形勢，一旦西方國家修改法律，沒收主權基金投資，中東阿拉伯國家主權基金管理者根本不可能採取救濟措施挽回損失。中東阿拉伯國家主權基金曾經在國際投資市場上呼風喚雨，成為各國競相追捧的對象，可是如今，中東阿拉伯國家主權基金卻成為美國和歐洲市場上任人宰割的羔羊。

