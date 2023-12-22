新黨不分區賀樺：兩岸多交流才能互相了解

台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月22日電（記者 張穎齊）檢調日前大動作，約談41名赴大陸交流的台北市里長，部份以涉犯反滲透法偵辦。新黨不分區“立委”候選人排名第4、台灣新住民經貿文化交流協會理事長賀樺接受中評社訪問表示，她覺得很奇怪，為何里長、甚至是陸配的理事長赴陸旅遊，就被懷疑有滲透、統戰的疑慮？民進黨政府根本不了解大陸，兩岸應多交流才能互相了解，大陸沒民進黨講得那麼可怕。



賀樺，出生於湖南省耒陽市，嫁到台灣20年，育有一男一女，女兒讀大學、兒子18歲。她為中國文化大學法學碩士，歷任海峽兩岸經貿文化聯合會理事長、新北市優秀模範勞工、新黨中常委、大愛媚小愛媚有限公司董事長等，從事化妝品代工，曾獲兩岸文學詩人貢獻獎等。



賀樺表示，她認為里長赴陸旅遊就被約談，這很奇怪，兩岸要正常交流，到對岸旅遊也不是現在才開始出現，為何一到選舉，民進黨就要出這一步？兩岸本就同文同種，為何兩岸有接觸就要說是統戰？難道要兩岸關係不好、打仗嗎？



賀樺說，台灣的一些“台獨”政客僅占少比例，且這些人的孩子都被安置在外國，若兩岸關係不好、打起仗來，不是這些人的小孩受到影響，而是無辜的台灣老百姓。



賀樺強調，不只台北市里長，先前也有高雄的陸配協會理事長赴陸後就被約談，這只是正常的回大陸，想不通為何要這樣不友善？陸配也是台灣人，過去她還在大陸時，總認為台灣是美麗的寶島，有美麗的阿里山、日月潭、好看的偶像劇，如今來了快20年，卻發現現在兩岸關係不好，經濟要如何發展？



賀樺對中評社說，台灣在民進黨執政下，薪水沒漲、物價飛漲，年輕人連租房都有問題了，政府還再提買房，且民進黨政府根本也不了解大陸，兩岸要多交流，才能互相了解，兩岸關係好了，經濟就會好，大陸沒有民進黨講得那樣可怕。