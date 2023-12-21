侯友宜兩岸政策記者會：一年內重啟兩會對話

國民黨2024候選人侯友宜說明兩岸政策。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日召開記者會宣布兩岸政策，當選後一年內重啟兩岸海基會、海協會兩會對話，全面恢復民間交流。同時就職一年內也會重啟ECFA平台，解決貿易爭端機制，大家好好談一談，ECFA爭議兩岸要坐下來好好溝通。



侯友宜的兩岸政策提出兩大目標，三個監督機制，四個戰略縱深主軸。兩大目標為保衛“國家安全”、保障台灣人民的人權。三個監督機制包括完成“兩岸協議監督條例”立法、確立司法監督機制、建立青年監督機制。四個戰略縱深包括“國防”戰略縱深、對話戰略縱深、執法戰略縱深、經濟戰略縱深。



大陸對台貿易壁壘調查結果出爐後，21日再度宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，涉及12個稅目產品，並再度提到“希望台灣地區採取有效措施，取消對大陸的貿易限制”。



根據大陸官方所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。



侯友宜今日召開記者會強調，自己面對兩岸關係，一切按照“中華民國憲法”以及“兩岸人民關係條例”規定，兩岸互不承認主權，互不否認治權，台灣未來還是有台灣2300萬人決定。



侯友宜競選辦公室今日召開“兩岸政策及反抹紅影片發布記者會”，侯友宜親自上陣，其餘與會成員包括銘傳大學法律系兼任教授劉德勳、台灣大學政治系教授左正東、東吳大學全球華商研究中心諮委施威全，以及侯辦新聞組副召集人錢震宇。



侯友宜表示，民進黨兩岸不交流不溝通，使兩岸面對更嚴峻的挑戰，演變成兵兇戰危的狀況，我希望在能保有“中華民國主權”，也確保台灣人民在大陸的活動安全下，重啟兩岸溝通橋樑，同時也要有監督機制，讓兩岸穩定下來往前走。