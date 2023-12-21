徽商“大咖”聚首熱議安徽發展新機遇

中評社北京12月21日電／據新華網報導，合肥12月20日電（李東標）“回鄉投資，因為看見了更好的未來。選擇安徽，就對了！”12月20日上午，在2023徽商助力安徽高質量發展大會暨徽商總會成立大會上，不少參會徽商對安徽發展的“好勢頭”和“好環境”贊不絕口。



作為一家造車“新勢力”，近年來蔚來汽車不斷加碼技術與模式創新力度，向“新”而行，助推安徽加快打造具有國際競爭力的新能源汽車產業集群。在蔚來汽車創始人李斌看來，安徽省堅持把汽車產業作為“首位產業”，加快建設新能源汽車強省，為包括蔚來汽車在內的眾多徽商企業帶來更多機遇。



李斌表示，接下來的兩年，智能電動汽車行業競爭將非常激烈。蔚來汽車將持續加強在產品和技術創新方面的引領能力，進一步擴展銷售服務網絡，加快新的汽車品牌推向市場力度。同時，也將練好內功，進一步降本增效，參與到下一階段的激烈競爭中去。



35年前，從中國科大研究生畢業後，楊元慶離開合肥，北上加入聯想。今天的聯想集團已經成為一家全球化的高科技企業，年營業收入4240億元。如今已是聯想集團董事長兼CEO的楊元慶，始終惦念著家鄉，關心和支持安徽發展。2011年，聯想在合肥投資建設了全球最大的智能設備研發製造基地之一——聯寶科技，2022年實現營收1274億元，年出口總額74億美元，已經連續八年成為安徽最大的外貿企業。



在當天的大會上，楊元慶當選徽商總會首任會長。對於徽商總會的成立，楊元慶認為，這既是徽商投資回報家鄉的良好契機，也是難得的發展機遇。特別是，近年來，安徽省委、省政府錨定“三地一區”戰略定位和“七個強省”奮鬥目標，為廣大徽商回鄉發展帶來了新空間。“我們將結合本地優勢，引導更多資金和項目投向江淮大地，吸引更多人才和技術，用產業的力量支持安徽‘三地一區’建設和高質量發展。” 楊元慶說。



實現13個部門14個事項“一網通辦、集成服務”，探索建立健全“信用＋承諾”機制，推行市場主體登記不見面審批，提供7×24小時隨時辦服務，把企業事當做自己事，讓企業在創新創業充滿信心、辦事順心、更加安心……隨著安徽經濟的快速發展和營商環境的持續優化，越來越多的徽商選擇回歸家鄉發展，並用實際行動，為安徽投下“信任票”。

