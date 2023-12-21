中評社北京12月21日電／據新華社報導，合肥12月20日電 題：安徽：抗冰保電迎寒潮



12月19日清晨，天色微亮，寒風凜冽，安徽送變電工程有限公司員工周章鬆和同事們帶著氣象儀、望遠鏡等工具，出發前往靈紹±800千伏特高壓直流輸電工程線路麻山觀冰站巡檢。



位於安徽省安慶市桐城市大關鎮麻山村的麻山觀冰站，海拔512米，冬季處於風口，是輸電線路覆冰的“重災區”。“溫度3.1攝氏度、濕度83.1%，模擬導線無覆冰。”周章鬆緊盯著氣象儀上的觀冰數據。



輸電線路一旦遭遇長時間嚴重覆冰，容易造成導線斷裂、杆塔變形，線路短路等故障，關係電力供應保障。“除人工觀測外，我們還利用140套覆冰監測裝置、331套舞動監測裝置，對易覆冰線路開展智能監測，確保及時發現處置覆冰情況。”安徽送變電工程有限公司輸電調控中心副主任張振威說。



12月16日12時，安徽省氣象局啟動重大氣象災害（低溫）Ⅳ級應急響應。寒潮來襲，持續多日的低溫天氣，給電力供應帶來不小的挑戰。



加大民生保供重點區域的巡護力度，梳理住宅小區等區域配網線路5498條，“配變”公用供電設施50793台；強化應急值守，40座500千伏變電站、65座220千伏變電站恢復有人值守，52座線路觀冰站人員已進駐；落實應急準備，組織搶修隊伍318支、車輛508台……近日，國網安徽電力分別發布低溫寒潮藍色預警響應及雨雪冰凍藍色預警響應，採取多項措施全力保障電網運行平穩。



強降溫下，居民取暖用電需求明顯增加，電力負荷快速增長。安徽省能源局統計數據顯示，12月18日全省用電負荷最大達到5124萬千瓦。隨著氣溫不斷下降，最大負荷或將超過5300萬千瓦。

