山西加大打擊和防範電信網絡詐騙犯罪行為

中評社北京12月21日電／據新華網報導，隨著信息化快速發展，以電信網絡詐騙為代表的新型犯罪已成為主流犯罪。在20日山西省政府新聞辦召開的新聞發布會上，省公安廳黨委副書記、常務副廳長汪凡表示，2023年以來，山西破獲電信網絡詐騙案件同比上升18.79%；抓獲犯罪嫌疑人同比上升22.3%。



“為守好三晉百姓的‘錢袋子’，針對電信網絡詐騙，全省公安機關深入開展各類專項行動，形成有力震懾。”汪凡表示，2023年至今，山西共打掉“兩卡”團夥385個，收繳涉案銀行卡4755張、電話卡8018張；打掉各類涉詐通訊、洗錢窩點566個。”



與此同時，為不斷提升群眾防騙識騙能力，山西公安機關統籌反詐宣傳大水漫灌、精準滴灌和“反詐＋”同步推進。全省各級公安機關通過組織萬名民警進萬家、推廣“國家反詐中心”APP、製作反詐警示教育片等形式，把防騙知識和方法普及到千家萬戶，努力營造濃厚反詐氛圍。



“2023年以來，全省公安機關共處置精準資金預警指令30萬條，見面勸阻潛在受害人25萬名，日均避免群眾損失數千萬元。”據汪凡介紹，為優化預警勸阻，山西各級公安機關利用新技術、新手段分析發現潛在受害群眾，並通過96110打電話、12381發短信、上門見面等方式，開展精準預警見面勸阻工作。



此外，為進一步加大對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度，山西省通信管理局堅持源頭治理、以技管網，從嚴加強電話卡、物聯網卡、短信端口等基礎管理和風險防範，持續提升涉詐資源監測識別和動態封堵處置能力。



“一年來，累計攔截涉詐高風險電話822.5萬次、短信7059萬條，封堵涉詐域名750萬個，向公安機關推送‘貓池’設備線索2000餘條。”山西省通信管理局辦公室主任郭欽華說。



“如果您接到預警勸阻短信或反詐專線96110，這意味著您或您的家人可能已成為犯罪分子的詐騙對象。”山西省公安廳刑偵總隊政委段波表示，刷單返利、虛假投資理財、取消“百萬保障”等均為電信網絡詐騙的主要案件類型，希望人民群眾牢記“不聽、不信、不轉賬”，構築起防範電信網絡詐騙的“銅墻鐵壁”。