河北唐山：長城腳下經濟轉型動力足

中評社北京12月21日電／據新華社報導，新華社石家莊12月20日電 題：河北唐山：長城腳下經濟轉型動力



在河北省唐山市遷西縣青山關景區，古老的長城像一條巨龍盤踞在巍巍群山之間。古城堡內，明代兵營驛站、茶樓酒肆、錢莊當鋪、廟宇民居等建築古樸素雅。



“青山關景區擁有完整的明代古堡和原汁原味的古長城，吸引著京津冀地區眾多遊客前來參觀游玩。”青山關景區負責人陸永新說。



400多年前，著名愛國將領戚繼光在這一帶修長城、築敵台，留下諸多禦敵故事和歷史遺存。萬里長城從唐山的遷西、遷安、遵化3個縣市蜿蜒而過，全長200餘公里。



唐山是中國近代工業的搖籃，其中遷西、遷安等地更是以礦產、鋼鐵等產業知名。近年來，唐山市深入挖掘長城文化，大力發展文化旅遊產業，實現從“賣資源”向“賣風景”轉變。



遷安沿著長城走勢打造了長城國家文化公園（遷安段）長城風景道，串起了沿線26個村莊，為發展休閑旅遊產業提供了得天獨厚的條件。



萬人徒步大會、山地越野馬拉松賽、觀花節……近年來，長城國家文化公園（遷安段）舉辦活動百餘場次，每年吸引京津冀遼等地區遊客50餘萬人次，帶動沿線及相關村鎮產業收入累計超3.8億元。



除了大力發展第三產業，長城沿線地區還不斷推動第二產業向新、向綠轉型。遷西三屯營鎮是明代薊鎮總兵府所在地，作為長城防線的軍事指揮中樞，戚繼光在此駐守16年。在今天的三屯營鎮，一座大型鋼鐵企業矗立在薊鎮總兵府舊址不遠處。

