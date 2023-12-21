四條高鐵共奏京津“雙城記”新篇章

中評社北京12月21日電／據新華社報導，18日，天津西站的“高鐵版圖”上再次迎來了“新成員”。在津興城際鐵路G8842次列車前，首批旅客紛紛拍照“打卡”，記錄這一意義非凡的時刻。



津興城際起於天津西站，終至北京大興國際機場，全長約101公里，從天津西站抵達大興機場站最快僅需41分鐘。自18日起，京津兩大城市間進入“四條高鐵連通時代”。



隨著高鐵停靠、駛入的站點增多，越來越多居民過上了“雙城生活”，科創產業鏈協同模式也在高鐵紐帶之下加速形成。



“乘坐高鐵從北京南站到天津站30分鐘、到濱海新區僅需一小時左右，和之前我們在北京市內開車通勤的時間差不多，便捷的交通對兩地人才交流以及企業發展起到了助力作用。”天津北方漢王科技有限公司董事長李志峰說，目前公司內20餘名員工主要來自京津兩地，有數位已經落戶到園區周邊。



交通的互聯互通也促進了生產要素的流動。在天津市紅橋區，以天津西站為核心的“站產城”一體化樞紐不斷完善，同城化效應持續顯現，為周邊企業帶來了發展新機遇。



“津興城際鐵路的開通縮短了企業與北京乃至全世界的距離，未來我們開展招商引資工作將更有信心和底氣。”天津遠行商業地產管理有限公司總經理劉珊珊笑道。



同樣駛上業務發展“快車道”的還有天津異鄉好居網絡科技股份有限公司。2018年，企業正式落戶到了與天津西站相距不遠的天津陸家嘴金融廣場。公司研發中心設立在北京中關村，快捷的交通使“雙城優勢”成了企業一大特徵。

