首政見會柯被消失44秒　NCC8檢舉涉三立

國民黨侯友宜(右)、民進黨賴清德(中)、民眾黨柯文哲(左)，3人昨參加2024大選候選人首場政見發表會。（照:“中選會”提供） 中評社台北12月21日電／2024大選倒數23天，首場大選候選人政見發表會昨天晚間登場，有網民點名電視台在台灣民眾黨候選人柯文哲發言時插播廣告，或是直接剪掉柯的演講內容。NCC今天證實，截至上午9點，已收到8件相關檢舉，多數與三立電視台有關。



“中選會”20日舉行大選候選人政見發表會，有網友在網路上發文，指有電視台在民眾黨柯文哲發表政見時，插播了數10秒的廣告、另一電視台的YouTube則是將柯文哲的發表內容剪輯，許多網友質疑電視台此舉已違反相關法令，更有人直接向NCC檢舉。



綜合台媒報導，NCC副主委暨發言人翁柏宗回應，截至今日早上9時，有8件民眾陳情案件；至於是哪些電視台？翁強調，彙整中，初步是三立，有些民眾並未指名哪些電視台，也沒有指定時段。



翁柏宗說明，陳情內容多為涉及“總統”“副總統”選舉罷免法”第45條與“總統”“副總統”選舉候選人電視政見發表會實施辦法”第9條之規定。



但有民眾質疑，選罷法第9條指出，“電視台”在政見發表過程中不得插播廣告，但根據該辦法第2條第2項，本辦法所指的“電視台”是：台視、中視、華視、民視、公視，所以三立在柯文哲發表時插播廣告沒有違法。



翁柏宗強調，會整理民眾檢舉的內容後，依照往例將相關事證送請“中選會”認定是否有違法。