北京：千年長城“活態”傳承　煥發新活力

中評社北京12月21日電／據新華社報導，走進位於北京密雲區古北口鎮的蟠龍山長城文化景區，沿途依山就勢裝點的長城文化標識解說牌，色調統一、內容豐富。打開手機掃一掃解說牌上的二維碼，關於這段長城的歷史背景、知名歷史人物、建築構造、修繕故事等內容，就以悅耳的聲音播放出來。



長城北京段自東向西蜿蜒經過平穀、密雲、懷柔、延慶、昌平和門頭溝6區，是萬里長城的重要組成部分。近年來，北京著力推動長城遺產保護、價值挖掘、文旅融合、文化傳播等方面工作，整體提升沿線各區長城保護管理水平、提振區域經濟發展，促進長城文化的傳播與交流，讓古老長城煥發出時代新貌。



多學科融合讓長城研究更深入全面



不久前，長城北京段的“家底”進一步被摸清，新增的長城遺產點位未來將成為長城國家文化公園（北京段）建設保護的重要支撐，為長城保護傳承利用體系的建立添磚加瓦。



“在十多年前全國長城資源調查的基礎上，我們運用多學科融合的方式，對北京地區早期長城資源進行了更加深入、全面的挖掘和整理。”北京市考古研究院研究館員李衛偉說，“我們新發現不少長城遺產點位，一系列研究成果對北京地區早期長城資源形成有效補充，提升了長城資源信息的完整性、準確性。”



據介紹，北京持續創新保護手段，為長城本體保護以及價值挖掘提供技術支撐和保障。比如，運用數字化技術對長城開展監測，分析長城振動、變形等信息，為長城的保護提供風險預警；嘗試將載重無人機、便攜負重裝置等高科技產品運用到長城保護實踐中，提高保護效率等。



長城碑刻遺存是研究長城歷史文化的重要史料。出自北京延慶區的50多塊長城碑刻、上千字碑文借助微痕提取數字化技術，呈現出更多關於長城修築以及地方歷史、吏治、民俗等信息。

