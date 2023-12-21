中評社北京12月21日電／據新華社報導，北京12月20日電題：高價嬰幼兒產品背後有哪些“消費陷阱”？



50元一斤的寶寶掛面、三四百元一套的餐具……不少商品打上“嬰幼兒、兒童專用”標簽便身價倍增，一些產品價格遠超合理範圍，卻並未體現出“專用”的特殊性，還加劇了育兒焦慮。



是什麼讓“嬰幼兒專用”搖身一變身價翻倍？高價產品背後有哪些“消費陷阱”？“新華視點”記者展開調查。



貼上“專用”標簽就賣高價



“孩子馬上要吃輔食了，我特意選購了顯示溫度的餐具，顯溫勺50多元，保溫碗299元。”家住廣州市番禺區的吳女士為7個月的寶寶購買了各類輔食用品，在她看來，買給孩子就要選“專用”的，“分辨不了優劣，買貴的總沒錯。”



然而沒過多久她發現，所謂的“顯溫勺”並不如宣傳那樣好用，勺子電池容量小，孩子吃飯慢，經常一頓飯沒吃完勺子就沒電了，充電還要把手柄卸下來。吳女士表示，“現在市面上嬰幼兒用品花樣多、價格貴，廣告宣傳得很好，實際花了錢才發現並不值。”



記者注意到，一些嬰幼兒產品瞄准新手父母想為孩子提供最好產品的心態，價格遠超普通產品，但實際功效卻並無太大差異。



“普通的洗臉盆也就十來塊錢，印上‘嬰兒’兩個字，價格就貴了不少。”在深圳某高校工作的周先生說。



記者在某購物網站看到，一款嬰幼兒吹風機顯示有“吹頭髮、吹屁屁”的功能，宣傳頁面顯示“該款吹風機可以幫助寶寶改善濕疹、痱子等症狀”，但有用戶實測後發現，不同檔位模式僅有溫度區別。

