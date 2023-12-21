賴皮寮不衹有特勤看守　賴哥還收哨站房租

“國安局”跟賴清德哥哥賴清南租房子，當哨所，還幫忙裝潢維修。（歷史哥澄清唬臉書） 中評社台北12月21日電／民進黨2024候選人賴清德的新北市萬里區老家違建遭戲稱是“賴皮寮”，近期又被發現“國安”特勤站崗，進而挖出哨所也是“國安局”出錢跟賴的哥哥租用，且標案得標廠商身分特別。



媒體人黃揚明20日在臉書爆料，“國安局”2020年8月決標的“新北市萬里區警衛據點－3採購案”，決標金額新台幣36萬8千元，履約期從2020年8月到2024年5月，共約46個月，平均月租約8千元。“公道價8000元又出現了，溫馨”。有網友翻出標案“新北市萬里區警衛據點－3採購案”限制性招標，得標廠商“林炳泰”，決標金額36萬8000元，而林炳泰疑似就是民進黨“立委”賴品妤的特助。



時事評論員李易修（歷史哥）20日臉書發文表示，此標案就是“國安局”跟賴清德哥哥賴清南租房子。李指出，“你家以為賴皮寮有特勤進駐很誇張嗎？更誇張特勤用公帑租用裝修的房子竟是賴清德哥哥賴清南所擁有”！賴清德濫用特權讓特勤進駐賴皮寮，特勤還花國家的錢跟他哥租房子，竟還幫忙裝潢維修！而且他的家族財產享受特勤保護。“一個賴皮寮，一魚好幾吃。吃到撐、吃到飽、吃到爽爽賺租金”！

