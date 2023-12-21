大陸出手　侯友宜：盡快在ECFA架構內協商

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月21日電（記者 楊騰凱）中國大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA部分產品的關稅減讓。中國國民黨2024候選人侯友宜今日上午表示，重要的是民進黨在大陸啟動貿易壁壘調查這8月內都沒有動作，他主張應該趕緊在ECFA的爭議協商架構裡面進行協商，應該讓兩岸之間進到ECFA的貿易爭端機制。



中國大陸日前公布調查結果，認定台灣對大陸構成貿易壁壘。大陸國務院關稅稅則委員會21日公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓，其中涉及12個稅目進口產品。



根據官方所提附件，相關產品包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。



侯友宜競選辦公室今日召開“兩岸政策及反抹紅影片發布記者會”，侯友宜親自上陣，其餘與會成員包括銘傳大學法律系兼任教授劉德勳、台灣大學政治系教授左正東、東吳大學全球華商研究中心諮委施威全，以及侯辦新聞組副召集人錢震宇。



針對中國大陸宣布中止對ECFA當中12個項目的關稅減讓，侯友宜表示，在大陸公布貿易壁壘調查的過程中，大家都知道ECFA可能中止，可是民進黨政府在這8個月內都沒提出具體的方法來解決，中國大陸今天做出這項決議，嚴重傷害台灣人民的情感，而且無助於兩岸之間的善意交流，我主張應該趕緊盡速在ECFA的爭議協商架構裡面協商，因為大陸這麼快的動作，一定會傷害兩岸人民的情感，因為我們產業一定會受到衝擊，所以應該快速協商。



侯友宜指出，民進黨政府面對貿易壁壘調查，應該讓兩岸之間進到ECFA的貿易爭端機制，可是民進黨都沒有動作。