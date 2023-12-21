中評社北京12月21日電／據中國日報網報導，當地時間12月12日，中越領導人在河內舉行會談並發表聯合聲明。雙方宣布中越兩黨兩國關係新定位，在深化中越全面戰略合作夥伴關係基礎上，攜手構建具有戰略意義的中越命運共同體。新定位向國際社會釋放了中越兩個社會主義國家致力於團結友好、攜手發展的積極信號，開啟了新時代中越關係新篇章。



中越是社會主義鄰邦。志同道合、命運與共是中越關係最鮮明的特徵，“越中情誼深、同志加兄弟”，是中越關係最生動寫照。中國和越南山水相連、唇齒相依，兩國在爭取各自民族解放事業中相互支持，毛澤東主席、胡志明主席等老一輩領導人親手締造並精心培育的中越傳統友誼值得倍加珍惜和維護。



至今兩國人民還記憶猶新：胡志明主席在中國開展革命活動長達12年，在廣西寫下了著名的《告越南同胞書》，最後領導“八月革命”取得勝利，成立了越南民主共和國。廣西龍州縣村民農其振還曾冒著生命危險掩護過胡志明主席。在越南抗法、抗美救國鬥爭中，1400多名中國將士英勇犧牲，長眠在越南的廣袤土地上。廣西桂林南溪山醫院救助了5000多名受傷的越南戰士，育才學校為越南培養了1萬多名學生。而越南洪水將軍投身廣州起義，參加中國紅軍長征，是赫赫有名的“兩國將軍”。



世紀之交，中越確立“長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作”方針和“好鄰居、好朋友、好同志、好夥伴”精神。2008年兩國建立全面戰略合作夥伴關係。建交73年來，關係建立15年來，中越傳統友誼在爭取國家獨立和民族解放事業的相互支持和幫助中得到升華，在雙方推進社會主義建設的全面戰略合作中走向深入。



統計數據顯示，中越雙邊貿易額連續兩年突破2000億美元。今年1－10月，中越雙邊貿易額達到1851億美元。邊境小額貿易和邊民互市日趨活躍。中國多年以來一直是越南最大的貿易夥伴和第二大出口市場，越南是中國在東盟的第一大貿易夥伴、全球第四大貿易夥伴國。中國對越南投資合作存量大、領域廣、增長快，中企修建的河內輕軌2號線是越南首條城市輕軌項目，緩解沿線交通擁堵，成為城市新地標。共建“一帶一路”倡議與“兩廊一圈”戰略對接，推進兩國互聯互通，產業互補優勢。



中越政治制度相同，理想信念相通，前途命運相關，雙邊關係在各自黨和國家對外關係中都占有特殊位置。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中越關係，面向未來，中方強調堅持對越友好政策，把越南視為周邊外交的優先方向，越方重申始終把中越關係視為越南獨立自主、全方位、多樣化對外政策的頭等優先，這是雙方的戰略選擇。



正是基於上述共識，在世界形勢經歷快速複雜、難以預料和前所未有演變背景下，雙方同意堅持兩黨兩國最高領導人政治引領，秉持“十六字”方針和“四好”精神，以建立全面戰略合作夥伴關係15周年為契機，構建具有戰略意義的中越命運共同體。中越關係將進入政治互信更高、安全合作更實、互利合作更深、民意基礎更牢、多邊協調配合更緊、分歧管控解決更好的新階段。



今年適逢中國提出構建人類命運共同體理念、親誠惠容周邊外交理念10周年。中國正在同老撾、柬埔寨、緬甸、印度尼西亞、泰國、馬來西亞、巴基斯坦、蒙古國等國家，就構建雙邊命運共同體發表行動計劃、聯合聲明或達成重要共識；同中亞五國雙邊層面踐行人類命運共同體全覆蓋。中越兩國構建具有戰略意義的命運共同體，將是構建亞洲命運共同體和人類命運共同體的偉大事業的又一起點。



“推動中越關係邁上新台階，對兩國關係發展乃至構建亞太命運共同體、維護地區和平穩定具有重要意義。”泰國國家研究院泰中戰略研究中心副主任唐隆功·吳森提蘭穀說。



“在單邊主義和逆全球化思潮抬頭的背景下，構建亞太命運共同體是當今亞太各國和平和發展的現實需求，為亞太各國謀求新發展提供了新思路，同時也反映了地區人民求和平、謀合作的共同心聲。”印度尼西亞智庫亞洲創新研究中心主席班邦·蘇爾約諾說。



正是在這個意義上，外交部發言人毛寧說，中越作為友好近鄰，理想相同，理念相通。作為好鄰居、好夥伴、好兄弟、好同志，中越構建具有戰略意義的命運共同體具有天時、地利、人和的獨特優勢。此次確立的中越關係新定位，是兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年來的延續、積累和升華，是大勢所趨，水到渠成，符合兩黨兩國和兩國人民的共同利益，也是振興世界社會主義事業的戰略需要。



中越雙方將繼承老一輩領導人締結的傳統友誼，共同努力構建命運共同體，以“六個更”為指引，走好各自的現代化道路，實現互利共贏、美美與共，造福兩國人民，也為地區及世界和平與繁榮作出積極貢獻。