中評社北京12月21日電／據中國日報網報導，外籍學者：中國以創新驅動發展



文章指出，大約一個世紀前，美國汽車工程師亨利·福特拒絕了來華訪問、協助創建一個“新的工業體系”的邀請。而在2018年，電動汽車領軍人物馬斯克表示，對中國充滿信心。



從20世紀20年代到如今，中國發生了什麼變化？首先是1949年，中華人民共和國成立，中國人民開始團結奮鬥。其次是1978年，中國開始實施改革開放。在接下來的40多年裡，中國實現了奇跡般的經濟增長，國內生產總值年均增長率一度達到9.8%。



文章進一步表示，近年來，中國從低端製造業邁向引領高科技發展，這是質的飛躍。10年前，中國供應商僅貢獻蘋果手機價值的3.6%，如今這一比例達到25%。此外，中國還擁有了華為、小米、Oppo和Vivo等企業，打造了自己的移動硬件和軟件系統，這是其他經濟體所沒有的。



汽車行業的發展進一步證明了中國發生了質的飛躍。就在5年前，中國汽車還無法與歐洲同行一較高下。如今，中國電動汽車在全球市場大受歡迎。今年，中國有望超過日本成為全球第一大汽車出口國。



與此同時，中國在可再生能源行業的成功是有目共睹的。從電池、太陽能電池板到風力發電機，中國都處於遙遙領先的地位。



根據國際清算銀行的分析，儘管供應鏈變得越來越長、越來越複雜，卻未能降低對中國的依賴。簡而言之，中國的產業競爭力仍然是無與倫比的。



文章最後強調，改革開放45年來，中國工業和科技飛速發展。一些老牌工業強國深感不安，不過它們與其推行保護主義和孤立主義，不如效仿中國實行改革開放。