中國以創新促發展　提升人民生活水平

中評社北京12月21日電／據中國日報網報導，近年來，中國大力推動科技創新，國際社會對此高度關注。近日，外國專家在《中國日報》撰文稱，中國以創新促進發展，提升人民生活水平。



以創新促發展



西班牙IE商學院教授、哥斯達黎加總統前特別顧問奧托恩·索利斯·法利亞斯在《中國日報》撰文稱，與其他發展中經濟體不同，中國經濟結構不以農業和采掘業為主。2022年，中國製造業增加值占GDP比重為27.7%，這一占比甚至高於美國。事實上，中國在高科技產業領域也極具優勢。比如，中國的高新技術產品出口約占全國外貿出口的30%，高於美國。



文章進一步分析稱，中國的科技發展不僅體現在貿易數據和結構上，也體現在高科技產品在日常生活中的廣泛使用上。如今，網上購物在中國的零售和批發市場中占據主導地位。同西方發達經濟體一樣，中國消費者在購物中很少使用現金，大多數交易都是通過支付寶和微信等移動應用程序完成的。



同主要的經濟競爭對手相比，中國的科技前景更加廣闊。2022年，中國的專利申請量、商標申請量以及工業品外觀設計申請量都超過了美國。



歸根結底，中國成為貿易大國是基於其高標準的教育體系、對研發和高科技產業的重視以及政府在經濟發展中發揮的戰略性、務實性作用。



以創新提高人民生活水平



法國《新團結報》總編輯克里斯蒂娜·比埃爾於1994年首次到訪中國。她近日在《中國日報》撰文稱，在此後近30年里，中國在太空探索中取得多項科技突破，經濟發展更是突飛猛進，令世界驚嘆。



在社會經濟領域，中國的人均預期壽命從新中國成立前的35歲提升至2022年的78.2歲，人民生活水平不斷提高。此外，中國人均GDP從1980年的195美元提升至2022年的12720美元。



這些數據足以表明，創新驅動的高質量發展同人民生活水平提升之間有直接聯繫。在生產中引入高科技，讓機器完成部分工作，可以降低成本。



文章以新疆為例指出，2000年開始實施的西部大開發戰略以及近年來的“一帶一路”倡議促進了新疆的發展。比埃爾曾前往新疆伽師縣。



得益於滴灌技術，伽師縣的水果產量大大提升。最新引進的保鮮技術提高了水果保存率，也提升了果農的生活水平。憑借新引進的冷藏系統和技術，李子的銷售時間延長了，沒有銷售出去的那部分可以製作成果幹，賣出好價錢。