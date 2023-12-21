湖南益陽積極回應停車難　獲網友五星好評

中評社北京12月21日電／據人民網報導，“停車難是現在城市發展面臨的難題，在網上看到有的地方利用公共建築停車區域（如政府、商場、寫字樓等）夜間停車少的情況，打造共享車位。”近日，一名網友在人民網“領導留言板”咨詢，益陽市是否會針對停車難的問題出台新的政策或者辦法。



接到留言後，中共益陽市委辦公室針對網友提問，迅速做出了回應。



當前益陽市正在推進《益陽市中心城區緩解停車難治理停車亂兩年行動計劃（2023－2024年）》，將按照“系統規劃、全面統籌、提質建設、智慧管理”的工作思路，通過完善頂層設計、強化資源統籌、推動智慧共享、完善政策保障、開展綜合治理、明確管理責任等措施，致力有效化解城區停車供需矛盾。



據悉，益陽市將形成停車管理長效機制，市區兩級成立停車管理領導機構統籌停車管理，同時推進停車管理地方立法，嚴格停車秩序執法，從立法到執法層面規範停車行為。



完善停車基礎設施及配套設施的建設和管理，修訂停車設施專項規劃，加大停車設施建設力度，規範停車設施管理；建成停車服務智慧管理體系，實現停車設施信息管理、停車需求指引誘導、停車服務聯網收費等功能的智能化、一體化、信息化。



在重點區域綜合治理，對停車矛盾突出的區域，全面進行交通組織優化和綜合治理；停車資源共建共享，鼓勵社會資本參與城市停車場的投資、建設、運營、管理。



“希望政策盡快見成效。”網友留言回復，並給出了五星好評。