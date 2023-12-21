經濟發展動能強勁　消費“主引擎”作用凸顯

中評社北京12月21日電／據人民網報導，今年以來，在一系列促消費政策的帶動下，商品零售和服務零售保持較快恢復態勢。隨著居民外出、餐飲、娛樂、旅遊等接觸性消費快速增長，服務業對於經濟增長貢獻作用也明顯加強。



“隨著擴內需、促消費各項政策效應持續顯現，叠加歲末等消費旺季的拉動作用，四季度消費有望繼續呈現穩步恢復態勢。”業內人士表示。



國家統計局最新數據顯示，11月份，社會消費品零售總額42505億元，同比增長10.1%；1月至11月，社會消費品零售總額427945億元，同比增長7.2%。



隨著年末消費旺季即將到來，多地結合本地旅遊資源特點相繼推出特色舉措，助推冬季旅遊市場發展，政策側重點各有不同。東北、內蒙古、新疆等冰雪旅遊資源核心區重點聚焦冰雪文旅新供給，將冰雪旅遊資源與本地文化資源緊密結合，規劃了豐富多彩的冰雪文化節慶、文旅展演等活動，以新供給刺激新消費。



“旅遊消費是服務消費中潛力較大的領域，歲末年初又是傳統的消費旺季，各地抓住了消費重點領域，促消費效果將更加顯著。”業內專家表示，文娛、體育休閑等服務消費潛力較大，也是未來消費的主要增長點，促消費舉措可以更多聚焦服務消費領域。



為做熱今冬明春旅遊市場，北京市推出8條京張冰雪文化旅遊季線路，方便市民遊客參與，將在客流高峰日進一步補強運力，方便廣大旅客共赴冰雪之約；福建全省將陸續推出854場文旅促消費活動和144項惠民措施，讓群眾樂享“文化大餐”“精神盛宴”；貴州推出民俗節慶、文化演藝、體育旅遊、紅色旅遊等10類特色優勢產品，打造8類40條組合線路產品，以文化激活旅遊資源，力求實現貴州旅遊“淡季不淡”。



此外，四川、廣東、江西、三亞和青島等省市相繼發放新一輪消費券，涉及汽車、家電、文旅、餐飲等消費熱點領域，還有一些城市將於近期發放消費券，用“真金白銀”持續激發市場消費活力。



“從類型來看，多地發放的新一輪消費券呈現出較為明顯的地方特色，基於當地現實需求，針對特定領域、特定行業進行發放。同時，線上線下結合趨勢明顯，用電子消費券激發消費熱情。”業內專家表示。



今年“演唱會經濟”呈現出爆發性增長，各類演唱會和音樂節逐漸向縣城擴展。一場場演唱會的舉辦，為不少城市增添了影響力，也讓周邊住宿、餐飲、交通、旅遊等行業的消費被瞬間激活。



文化和旅遊部統計數據顯示，2023年前三季度，國內旅遊總人次36.74億，比上年同期增加15.80億，同比增長75.5%。2023年前三季度，居民國內出游總花費3.69萬億元，比上年增加1.97萬億元，增長114.4%。



作為全國熱門遊客打卡地之一，西安“長安十二時辰”沉浸式唐風市井生活街區將主題景觀、演藝內容、商戶業態等融合在一起，為游覽者帶來身臨其境的唐朝奇幻體驗。這一沉浸式體驗也帶火了周邊的漢服旅拍小店，不少遊客換上精美造型，夜游“長安”。美團數據顯示，今年以來，陝西省“漢服”相關關鍵詞搜索同比去年增長七倍多。



消費是暢通國內大循環的關鍵環節和重要引擎，對經濟具有持久拉動力。提振消費信心、培育消費熱點、激發消費市場的生機與活力，能夠更好滿足群眾多元化消費需求，不斷鞏固恢復和擴大消費的基礎，為經濟穩增長提供強勁動能。



“目前消費回暖趨勢穩定延續，居民各方面的消費需求開始陸續釋放，預計年底消費將會在春節年貨消費和旅遊消費中獲得新的增長。”業內專家表示。