“慶祝泰中建交四十八周年畫展”在泰國舉行

中評社北京12月21日電／據人民網報導，12月20日，“慶祝泰中建交四十八周年——朱剛戲曲人物畫泰國展”在泰國曼谷舉行，該活動由泰國中華總商會和上海東方文化傳播中心聯合主辦，泰國前總理頌猜·翁沙瓦、中國駐泰國大使館文化參贊常禹萌等在開幕式上致辭，來自中泰兩國的企業家、藝術家代表出席開幕式。



泰國前總理頌猜·翁沙瓦在致辭中表示，此次畫展將讓6700萬泰國民眾瞭解到朱剛先生的戲曲人物畫以及中國的傳統文化藝術。中國的繪畫藝術不僅在泰國備受青睞，在世界也享有盛譽。泰中建交48年以來，泰中關係在貿易投資、文化交流等多領域都取得了長足的發展，目前，新一屆泰國政府高度重視泰中關係，進一步推動兩國的經貿投資合作，也特別重視兩國間的文化藝術交流，通過文化交流促進不同文化的瞭解和民心相通，促進多領域的合作。



中國駐泰國大使館文化參贊常禹萌表示，中泰兩國是山水相連的好鄰居，命運與共的好夥伴。目前，中泰兩國領導人接連互訪，雙方就進一步密切兩國各領域友好合作達成廣泛共識。她強調，今年以來，中泰人文交流復甦勢頭強勁，藝術團組互訪頻繁，泰國中華總商會作為泰華社會龍頭僑團，更是積極促進中泰商貿和人文交流合作，大力支持中華文化在泰傳播。本次藝術展將向泰國民眾生動展示中國畫和中國傳統戲曲的獨特魅力。



泰國中華總商會主席林楚欽致辭表示，中華文明源遠流長、博大精深，戲曲、國畫都是中華優秀傳統文化的重要符號，是維繫全球華人的精神紐帶，也是中國文化創新的寶藏。此次“慶祝泰中建交48周年暨朱剛戲曲人物畫展”在泰國舉辦，將加深泰國民眾對中國傳統文化的瞭解和喜愛，促進泰中文化交流和民心相通，增進中外人民友誼，推動構建“泰中命運共同體”。