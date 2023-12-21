中越經貿合作推介會在河內舉行

中評社北京12月21日電／據人民網報導，中國（雲南）—越南經貿合作推介會20日在越南河內舉行。中國駐越南使館經商處參贊李振民、中國雲南省商務廳副廳長譚偉、越南工貿部投資促進局副局長黎黃才、越南農業與農村發展部農業貿易促進中心主任阮明進，以及來自中越兩國企業界的代表約六百人與會。



譚偉在致辭中表示，2023年是中越建立全面戰略合作夥伴關係15周年。中共中央總書記、國家主席習近平應越共中央總書記阮富仲，越南國家主席武文賞邀請，上周剛對越南進行了國事訪問，兩國提出了《關於進一步深化和提升全面戰略合作夥伴關係、構建具有戰略意義的中越命運共同體的聯合聲明》，開啟了中越關係新篇章。2024年將是中越兩國落實聯合聲明，深化交流合作的起始之年。雲南與越南山水相連、文化相近、情感相依，“百年滇越鐵路”見證了雲南與越南源遠流長的深厚友誼。中越“同志加兄弟”的傳統友誼是兩黨、兩國和兩國人民的寶貴財富，在中越兩黨兩國領導人確定的“長期穩定、面向未來、睦鄰友好、全面合作”的十六字方針指引下，雲南與越南緊密聯繫、精誠合作，推動滇越經貿合作不斷取得新進展。越南輸滇的果蔬等農產品深受雲南消費者喜愛，雲南出口的原材料和機械設備等有力地支持了越南製造業發展。中越鐵路國際聯運列車（山腰—老街）不定期開行，其中中越米軌中亞國際貨運班列（開遠—山腰—海防）常態化運行，智慧口岸啟動建設，陸地邊界口岸互聯互通加快推進。今年以來，滇越貿易持續恢復，1－10月進出口額151.74億元，占雲南與RCEP區域成員國貿易總額的14.45%，為RCEP區域內雲南第二大貿易夥伴。在對外投資方面，截至2023年11月，雲南在越南累計備案非金融類直接投資企業53家，中方協議投資總額3.60億美元，累計實際投資總額2.20億美元。



譚偉說，我們願同越方一道，攜手並進，繼往開來，共同落實好雙邊領導人達成的重要共識，聚焦更深的務實合作領域，為本國企業和越南企業提供巨大的市場和多種發展機遇，促進互利共贏發展。



阮明進在致辭時表示，2023年中國是越南最大農產品出口市場。2023年前11個月，越南出口農產品成交額為115億美元，比2022年同期增長18%，占越南農產品出口總額的23.2%。其中雲南省在兩國經貿合作中發揮著重要作用。雲南省與越南北部4個省份接壤，邊界線長達700公里，包括：老街省、河江省、萊州省、奠邊省。同時也是昆明－老街－河內－海防－廣寧經濟走廊的重要貿易門戶。據統計，雲南省農產品貿易額約佔中越農產品貿易額的15%。主要出口農產品有水果、蔬菜、水產品等； 主要進口農產品有水果、水產品、木薯、咖啡、茶葉和大米。



阮明進說，希望加強兩國合作，擴大農產品出口，開展兩國經貿促進活動，為擴大越南優勢農水產品通過官方渠道出口中國市場做出貢獻。