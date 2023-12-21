陸中止部分ECFA　趙少康：傷害青年就業

國民黨2024大選副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月21日電（記者 俞敦平）中國大陸認定台灣對陸構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA部分產品的關稅減讓，涉及12個稅目產品。對此，中國國民黨2024大選副手候選人趙少康今日中午表示，中國大陸在選前調整ECFA是不好的，會影響台灣的機械業、化工業和紡織業，尤其是對年輕人的就業機會有很大的傷害。他希望北京方面不要在選前做出這種讓人懷疑的舉動，他也反對也要抗議。



趙少康21日中午於台北市真理堂前受訪時，也批評民進黨沒有招數，也不願意，既不會也不肯跟大陸溝通和談判。他指出，民進黨提出要在WTO之下談，其實是對台灣不利的，因為台灣有2509項產品不准從中國大陸進口，這會被WTO視為不公平貿易。他認為，衹有在ECFA之下談，才能爭取到對台灣比較有利的一些條件。



趙少康表示，如果他和國民黨2024大選候選人侯友宜當選，他們一定會跟中國大陸要求公平的貿易關係，一方面顧台灣的主權，一方面顧台灣的利益。他說，他們會兼顧台灣的農業，因為台灣是小農制、精緻農業，農業的成本很高，如果都開放，台灣農業是受不了的。他說，這些都可以談，不談不是個辦法，老死不相往來，一年還要賺大陸1600億美元，這不通。