12月LPR出爐　連續4月“按兵不動”

中評社北京12月21日電／據經濟參考報報導，2023年最後一期LPR報價“按兵不動”。中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2023年12月20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期品種報3.45%，5年期以上品種報4.20%，均與前一期持平。這也是LPR連續第4個月保持不變。



本次LPR報價不變符合市場預期。LPR是在中期借貸便利（MLF）利率基礎上加點形成，12月15日的MLF中標利率保持不變，已預示當月LPR報價大概率“原地踏步”。分析人士認為，LPR維持不變，有助於銀行保持息差基本穩定，將淨利潤增速維持在合理水平，從而增強長遠發展的穩健性和服務實體經濟能力。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，12月LPR報價維持不變，主要與MLF政策利率維持不變、市場利率延續高位運行、銀行淨息差持續承壓等因素有關，LPR報價沒有相應下調的動力和空間。



東方金誠首席宏觀分析師王青認為，12月兩個期限品種的LPR報價不變，主要原因是當月MLF操作利率保持穩定，再加上近期市場利率上行明顯，銀行淨息差有低位下行趨勢，報價行缺乏下調LPR報價加點的動力。



2023年以來，1年期LPR累計下調20個基點，5年期以上LPR下調幅度為10個基點。LPR上一次調整是在8月，1年期LPR下調10個基點，5年期以上LPR 按兵不動。



展望後續LPR操作，人民銀行在2023年第三季度貨幣政策執行報告中指出，下一階段要持續發揮好貸款市場報價利率改革效能，增強LPR對實際貸款利率的指導性，推動實體經濟融資成本穩中有降。



王青分析稱，著眼於提振內需，支持地方債務風險化解，明年無論是降息還是下調金融機構存款準備金率都有空間。同時，明年美、歐央行將轉向降息，也為我國央行“以我為主”，靈活實施貨幣政策提供了更大空間。基於宏觀經濟走勢，預計明年上半年MLF操作利率有可能下調1次，屆時兩個期限品種的LPR報價可能會跟進下調。



“此外，即使2024年MLF利率保持不動，5年期LPR報價不做調整，著眼於推動房地產行業平穩發展，政策面也會通過全面下調房貸利率下限等方式，引導居民房貸利率較大幅度下行。”王青說。



溫彬同樣認為，2024年，央行大概率仍將引導LPR適度下行，進而推動融資成本穩中有降，激活生產消費信貸需求，但LPR和新發貸款利率進一步下行空間將有所收窄。為實現“靈活適度、精準有效”，結構性工具也有望發揮更大作用，負債端成本進一步管控必要性仍強。