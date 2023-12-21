寒潮下，如何守好百姓“菜籃子”“米袋子”？

中評社北京12月21日電／據新華社報導，題：寒潮之下，如何守好百姓“菜籃子”“米袋子”？



近期，全國多地出現強寒潮雨雪天氣。根據相關部門研判，本輪低溫雨雪冰凍天氣影響範圍廣、降溫幅度大、雨雪相態複雜，具有一定的極端性。寒潮之下，如何保障群眾“菜籃子”“米袋子”？記者就此進行了採訪。



市場供應“貨足價穩”



新發地市場是北京市民的“菜籃子”，記者19日在這裡看到，往來送貨和採購的車輛川流不息，入口處還有不少車輛排隊進場，商戶和工人們忙著搬運各類貨物。蔬菜經營戶孫燕燕邊忙著接電話邊告訴記者，知道寒潮要來，商戶們都做了準備，供應基本沒問題，“像菜花，我這兒每天上市五六十噸，和平時基本一致。”



新發地市場宣傳部部長童偉介紹說，近幾日新發地蔬菜上市量一直保持在每天2.3萬噸以上的高位，供應基本不受影響，價格維持在合理區間。針對此次寒潮降雪天氣，市場提前安排了採購，並啟動儲備庫機制，對土豆、洋葱、大白菜等九大品種耐儲菜進行輪換儲備，總量達到3000噸。“隨著道路情況好轉，運送車輛開始有序入場，一些品類的蔬菜價格開始下降。”童偉說。



500克豬前腿肉9.9元、一袋面粉25.9元、500克白蘿蔔0.68元……走進山西太原城北一家美特好超市，各類果蔬肉糧一應俱全，來選購的市民絡繹不絕。門店負責人告訴記者，集團專門成立應急小組，實時調配貨源、車輛等，目前店裡備貨足、價格穩，米面油可保證30天足量供應，生鮮、蔬果可滿足7天供應。

