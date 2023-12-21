趙少康出示空白辭職書　嗆賴老家一捐他就簽

國民黨2024大選副手候選人趙少康拿出空白辭職書宣布，只賴捐出違建老家，他立刻辭去中廣職務。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康21日中午於台北市真理堂前受訪時，對於民進黨2024大選候選人賴清德表示要將違建老家做公益信託的說法，提出質疑和挑戰。他認為賴清德是在拖延時間，避免面對違法的事實，並要求他立即捐出違建物，否則就是在賴皮。



趙少康表示，賴清德說要捐出違建老家來做公益信託，還設下必須要先解決礦區居住權的問題這個前提。他指出，這涉及多個政府單位的審核和變更，不是一件容易的事。他認為賴清德是在模糊焦點，當斷不斷，如果真的有心做公益，就應該今天就捐，不要等到明年或是選前。



為了表達自己的誠意，趙少康還拿出一張空白的辭職書，宣布只要賴清德捐出違建老家，他就立刻辭去中國廣播股份有限公司的董事長兼總經理及董事職務。他說，他會每天盯著賴清德的動向，並催促他盡快行動，不要拖拖拉拉。他還說，他會請人或是記者將辭職書送給賴清德過目，讓賴清德知道他的決心。



趙少康也談到了昨天的大選政見發表會，他認為國民黨2024大選候選人侯友宜表現最好，他用國台語交替發言，攻守俱佳，出乎大家的意料。他說，他看到很多評論都說侯友宜的口才不輸賴清德和柯文哲，而且侯友宜的準備很紮實，進攻防守都不錯。他說，他覺得很榮幸，能夠作為侯友宜的副手，也與有榮焉。