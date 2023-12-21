侯公布兩岸政策影片　反“台獨”不當鬥雞

國民黨2024候選人侯友宜推出最新反抹紅競選影片。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北12月21日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日推出最新競選影片，內容訴求台灣不該當蚱蜢去戲弄公雞，也不要去當鬥雞。他反對“台獨”，也反一國兩制，走對台灣最有利的中間路線。如果主張兩岸和平交流就抹紅成賣台，這不只是誣賴我，也污辱台灣人民的智慧。



侯友宜今日召開兩岸政策記者會，先公布兩岸政策，接下來再公布最新反抹紅選舉影片。公布影片時，由侯友宜競辦發言人黃子哲陪同。影片全程約1分30秒，侯友宜口白幾乎都使用閩南語。



侯友宜在影片中表示，我的人生經過很多場槍戰，我沒有死去，老天留我一條命，是要來捍衛“中華民國”青天白日，還有顧台灣的民主和自由，“中華民國”是我的國家，台灣我是我的厝（閩南語，指家），我做事情衹有是非黑白，不會胡作非為，請民進黨不要連我都抹紅。



侯友宜指出，我去美國期間有強調，一定要加強“國防”、嚇阻戰爭，國家的領導人一定要備戰，不能引戰，不要“草螟仔弄雞公”（閩南語，蚱蜢戲弄公雞，形容不自量力挑釁），說要去做鬥雞的事情。我走的是反“台獨”、反一國兩制，對台灣未來最有利的中間路線。



侯友宜表示，我堅持的是台灣未來需要2300萬人共同決定，台灣人民期待的是兩岸和平，不能因為我主張兩岸要和平要交流，就把我抹紅成賣台，這不只是誣賴我，也污辱台灣人民的智慧，

