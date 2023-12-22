中評關注：美專家稱台灣大選並非大局已定

亞洲協會舉行台灣選舉研討會 中評社華盛頓12月21日電（記者 余東暉）台灣大選進入最後一個月的激烈角逐，雖然各種民調顯示賴蕭配依然略微領先，但侯康配的支持度正在迎頭追趕。美國專家指出，這將是一場非常接近的競爭，不能說大局已定。不管最後誰勝出，很可能出現當選者得票不過半，勝選黨無法控制立法機構多數席位的狀況。



在布魯金斯學會日前舉行的“台灣2024選舉前瞻”研討會上，胡佛研究所台灣項目主任祁凱立（Kharis Templeman）表示，要迴擊台灣大選大局已定的說法，現在斷言賴清德贏定了為時過早。他甚至認為，民進黨此次面臨較大挑戰，因為現任正職想讓副職連任，在民主政治選舉中一般是比較困難的。而且現在蔡英文的支持率下滑，台灣經濟今年明顯放緩，台灣民眾對民進黨政府的滿意度也在下降。對於民進黨來說有許多負面的風險。他說，最後一個月將見證真正的選戰較量，這將是很接近的競爭。



如何看待侯友宜的民調支持度接近賴清德，而柯文哲民調下滑?在亞洲協會日前舉行的台灣選舉研討會上，亞洲協會政策研究所高級研究員高喜明（Simona Grano）認為，這部分或與郭台銘退選有關，也與最近“藍白合”失敗，大家對柯文哲失望有關。過去兩周國民黨和侯友宜競選團隊的一些戰略行動，包括不分區立委首推韓國瑜，副手推舉趙少康等，調動了深藍力量歸隊侯友宜，使得侯友宜在泛藍基本盤的支持度從60%提升到80%。藍營還推出了促進兩岸關係的倡議。這些措施集結了更多藍營力量，但是在主流選民中效果如何，還有待觀察。