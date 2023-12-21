特勤租賴哥房子做哨站　賴競總：依規定辦

賴清德競選總部發言人郭雅慧。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）“國安局”特勤中心派員維安2024民進黨候選人賴清德萬里老家，近日更被爆料，“國安局”租的哨站房東是賴清德胞兄賴清南，被批一魚多吃。



賴清德競選總部發言人郭雅慧今天澄清，這是典型的選舉抹黑，全為不實。賴清德萬里寓所的區域警衛安全，一切依據《特種勤務條例》等規定辦理，沒有例外，更沒有特權，而出租鄰房給特勤作為部署據點的，也不是賴的哥哥，而是同樣是礦區子弟後代的堂弟。



“歷史哥”李易修20日在臉書踢爆，“你以為賴皮寮有特勤進駐很誇張嗎？更誇張，特勤用公帑租用裝修的房子，竟是賴清德哥哥賴清南所擁有！簡單來說，賴清德濫用特權讓特勤進駐賴皮寮，特勤還花國家的錢跟他哥租房子，竟還幫忙裝潢維修！而且他的家族財產爽享受特勤保護！一個賴皮寮，一魚好幾吃，吃到撐、吃到飽、吃到爽爽賺租金！”



郭雅慧表示，屋主原本希望無償提供使用，唯行政部門依法不能無償接受，因此以市價承租。尊重也歡迎每一種不同意見跟指正，但這種惡意混淆事實，無端是非的謠言，真的應該適可而止。



郭雅慧說，根據《特種勤務條例》第12條第1項規定，針對安全維護對象的住居所等，基於因應危害防止之必要，得劃出安全維護區及設置安全設施，相關居所都依法需要部署維安，這是法律規定，並沒有任何特權，而相關作為也都一切皆依政府採購法規辦理，相關人士不要惡意曲解。



郭雅慧表示，“國安”單位所承租的房屋，屋主同樣是礦工後代，實際上是賴清德的堂弟而非哥哥。當時依法設置駐地警衛據點，執行相關安全維護工作，“國安局”以能達成安全維護任務為首要考量。據瞭解，鄰近據點無其他房舍可租用，隔鄰親友堂弟原本願意無償提供使用，但公家單位依法不能無償接受，便以當地市價承租。



她強調，“總統”、“副總統”的維安，或者是現在的正副“總統”候選人都有相關規定，而且不分黨派，所以要呼籲有心人士不要為了選舉的利益，刻意用煽動的語言惡意指涉，這樣的行為，不僅是在傷害執行勤務的維安同仁，更會造成社會的撕裂。



郭雅慧說，為了保護礦區住戶，避免他們受到無辜波及，賴清德已經宣示將該住宅交付公益信託並無償公用，呼籲惡意選舉政治操作適可而止，留給礦區居民一個安靜的生活的空間。