許淑華：賴老家公益信託不會改變違建事實

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投12月21日電（記者 方敬為）針對首場大選政見會，中國國民黨南投縣長許淑華今天表示，國民黨侯友宜表現攻守並重，她予以肯定；民進黨賴清德主動提及“賴皮寮”爭議，顯然相關問題已成為選情破口，但太遲了，難以止血；民眾黨柯文哲則聚焦政見，表現平穩。



許淑華21日出席民間團體捐贈教育設備儀式，對於昨天大選政見會發表評論表示，大部分的人對侯友宜的表現給予高度肯定，有攻有守，針對現在整個民進黨執政過程當中的各種的不滿，同時對人民的期待做出正面呼應，特別侯也對於現在人民期待能夠政黨輪替聲音，提出了很多的正面的政見政策，所以獲得多數的肯定。



許淑華說，反觀賴清德比較趨於保守，並主動提及被大眾所詬病的賴皮寮違建爭議，顯然違建已傷及選情。雖然賴宣稱要將賴皮寮公益信託，轉型為所謂的“礦工的紀念館”，但實際上仍難以解除民眾的疑慮，賴清德效仿2012蘇嘉全與蔡英文搭檔參與大選時把屏東豪華農舍信託出來，但差別在於蘇的豪華農舍至少合法，賴皮寮則是紮紮實實的違建，即使公益信託仍不會改變違建事實。



許淑華提到，賴清德過去在台南市長任內，為了鐵路遷移，採取強硬手段拆除民眾合法住宅，面對自家違建卻不願認錯，賴著不拆，嚴以律人、寬以待己的態度，選民都看在眼裡，這也將成為賴清德選情的一道破口。從政見會所呈現出來的結果來看，對賴清德蠻扣分的。



許淑華說，可以從最近幾波的民調當中觀察出來，包括《美麗島電子報》在內多份民調都顯示，多數民眾對於賴清德老家違建不拆，非常反感，此外，網絡還有很多惡搞、嘲諷的影片，連地圖地標都被拿來作文章，成為觀光景點，這些都是年輕族群看不下去的反應，國民黨在最近的民調當中，年輕人的支持度大幅成長，甚至有的還領先民進黨，足以代表賴清德老家違建的負面效應逐漸蔓延開來。