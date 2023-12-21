賴清德告粉絲團　藍委林為洲酸是“民主鐵拳”

“查水錶！打壓言論自由又來了！ 聲援不禮貌鄉民團！－辦詐騙有這麼快就好了”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”林為洲和賴士葆今天舉行記者會，聲援被台“法務部調查局”約談的臉書粉絲專頁“不禮貌鄉民團”，並譴責民進黨政府打壓言論自由，造成寒蟬效應。



國民黨“立委”林為洲與賴士葆21日上午於“立法院”召開“查水錶！打壓言論自由又來了！聲援不禮貌鄉民團！－辦詐騙有這麼快就好了”記者會。



林為洲表示，不禮貌鄉民團在一周前貼出一則文章，陳述過去發生的一起姦殺案，當時嫌犯與警方衝突，被警方開槍擊斃。該案發生時，賴清德是民進黨團幹部，並與兩位“立委”開記者會，聲援嫌犯。不禮貌鄉民團只是把這件事實寫出來，沒有做任何評論，卻在昨天收到“調查局”的通知書，涉嫌違反“總統”“副總統”選舉罷免法。



林為洲說，他特別去查了提告的“調查局”單位，叫做航業調查處，位於台中梧棲港，主要是查緝毒品、走私案、經濟犯罪和詐欺案，層級比一般的縣市調查站還要高。他質疑，為什麼要用這麼高規格的單位，來查水錶一個臉書粉專，是不是因為牽涉到賴清德的過去，所以要用民主鐵拳來打壓？他呼籲檢調單位要保持行政中立，不要造成寒蟬效應，也嚴厲譴責這種行為。

