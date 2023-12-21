賴清德提違建信託　賴士葆：魚目混珠是欺騙

藍委賴士葆。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆21日上午表示，透過過去美國總統的公益信託制度，來解釋民進黨2024大選候選人賴清德提的公益信託是魚目混珠，是種為了不要拆除房屋所進行的欺騙。



國民黨“立委”林為洲與賴士葆21日上午於“立法院”召開“查水錶！打壓言論自由又來了！ 聲援不禮貌鄉民團！－辦詐騙有這麼快就好了”記者會。



賴士葆痛批賴清德提出的違建信託，指出他所謂公益信託是一種欺騙手法，並沒有真正放棄所有權，也沒有拆除違法的建築。賴士葆認為賴清德是為了選舉而不願意拆房子，並且企圖利用“內政部”的國土管理署來將違建就地合法。賴士葆還警告網友，如果在網路上批評賴清德，可能會遭到檢調的打壓。



賴士葆引用了美國總統的信託制度來解釋什麼是信託，並且質疑賴清德的公益信託是否有設定年限，以及是否有捐出所有權。他表示，如果賴清德真的想要做公益，應該將房子捐給新北市政府，讓新北市政府來建立礦工的生活紀念館，而不是自己保留所有權，並且打算將違建改建成紀念館。他認為賴清德的公益信託是魚目混珠，是用語言欺瞞，是一種假的公益。



賴士葆還指出，賴清德的違建案不只涉及他自己，還涉及他旁邊的一些住戶，他們的生活也受到影響。他質疑賴清德是否要將這些人也一併就地合法，讓他們跟他一起違法。他認為這是一種降低自己的標準，也是一種拖其他人下水的行為。他表示，老百姓是不會接受這種做法的，也不會被賴清德的話術所迷惑。他呼籲大家要看清楚賴清德的真面目，不要讓他的違建案成為他的選票。