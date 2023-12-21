賴士葆談AI發展　認為繁體中文也有其優勢

藍委賴士葆接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月21日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”賴士葆，近年來非常關注台灣AI發展的相關議題，並在選區內開設多起AI相關課程，推動AI走入社區，提升民眾的數位素養和競爭力。21日上午接受中評社專訪，分享他眼中台灣未來AI產業的發展與面對的挑戰。



賴士葆是美國南加州大學工業與系統工程學博士，6屆資深“立委”，歷任政治大學企業管理研究所專任教授兼所長、“國大代表”、國民黨中央委員會政策委員會執行長、台北市政府市政顧問團總召等。



賴士葆20日下午和國民黨2024大選副手候選人趙少康舉行了AI座談會，會中兩位得出了，台灣在資訊通訊科技（ICT）和晶片產業上有著世界領先的地位，但在人工智慧（AI）的核心領域，如演算法開發和數據科學，卻相對落後。這不僅影響了台灣的產業競爭力，也牽動了台灣的高等教育和人才培育。要如何提升台灣在AI領域的實力，並培養出符合未來需求的AI人才，是一個迫切且重要的課題。



賴士葆21日接受中評社專訪時指出，台灣目前的AI產業主要集中在硬體方面，如伺服器代工和晶片製造，而忽略了軟體方面的發展。他認為，台灣的軟體投入太少，政府的預算也逐年降低，導致台灣在AI的創新能力和國際競爭力上遠遠落後於中國大陸。他舉例說，台灣的“經濟部長”都只知道Chatgpt這種語言上的生成式的AI，卻忽略了繪圖生成式和語音生成式的AI，這些都是很有潛力和價值的領域。



賴士葆也批評，台灣沒有建立一個完善的AI資料庫，也沒有利用好台灣在知識領域的優勢，而只關心AI晶片的銷路和供應鏈。他認為，這是因為台灣的主政者沒有遠見，沒有像當年尹仲容、李國鼎、孫運璿等人那樣有著長遠眼光，並有勇氣和決心去打造台灣的AI產業的技術官僚。他呼籲，台灣應該要有企圖心，要學習美國和中國大陸的經驗，要走出台灣，放眼全世界。



另一方面，賴士葆也談到了許多專家認為的台灣在發展AI上的先天劣勢，就是使用繁體中文。專家們普遍認為，網路上大部分的資料是英文，中文雖然第二高，但其中繁體中文比例很低，只佔網路的資料量不到0.3%。這對於AI發展至關重要的繁體中文的資料科學和自然語言處理上，是一個很大的障礙。



賴士葆認為，台灣在推行雙語政策上，要如何平衡中文和英文的使用，是一個很重要的問題。但他也認為，繁體中文有著和過去中華文化幾千年的傳承，能體現中文文字之美，是台灣和使用簡體中文的中國大陸的區隔，這也是一種優勢，而不是劣勢。



賴士葆主張，台灣要加把勁，要保留繁體中文的文化，要避免出現像台灣“中研院”先前公布的大型語言模型，將“中華民國”青天白日旗和“國歌”錯誤地替代為中華人民共和國的情況。他也提到，未來透過AI的翻譯技術漸趨成熟後，讓中文和英文的溝通沒有障礙，那自然也能解決部分繁體中文資料量不足的困境。



最後，賴士葆也談到了台灣的高等教育和人才培育的問題。他認為，台灣的高等教育有重量大於重質的情況，因為過去廣設大專院校的政策，導致教育資源的分散和浪費。他認為，AI的發展需要尖端集中，需要大量資金培養部分人才，需要政府和產業的合作和投入。他建議，政府可以像當年成立台積電那樣，出一部分的錢，找業者也出一部分的錢，成立一個AI發展中心或發展AI的大公司，然後跟學校合作，建立一個AI人才的培育體系。



賴士葆也認為，台灣要學習美國和中國大陸的產學合作模式，要更多官商、產學合作，不要怕被攻擊官商勾結，要合法的讓廠商有錢賺，要一起來打造台灣的AI獨角獸，下一個“護國神山” 。