新北市府指賴老家無照幽靈房屋　民進黨開罵

針對新北市府指賴清德老家是幽靈房屋，民進黨下午又召開記者會回應。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月21日電（記者 黃筱筠）針對新北市政府地政局長汪禮國質疑賴清德老家，無建照、使用執照，幽靈房屋無法信託給他人使用。民進黨發言人張志豪、“立委”候選人李坤城、新北市議員李宇翔、黃淑君下午召開記者會痛批汪禮國，為了侯友宜選情告急，胡亂放話，也呼籲侯友宜不要再把手伸進市府、強押公務員當政治打手。



新北市地政局長汪禮國表示，賴清德萬里老家目前衹有土地確實存在，雖然房屋已經蓋好，但該房屋並無使照及建照，形同幽靈房屋，信託有相關的手續及文件須辦理，一棟沒有列冊在案的房屋，該如何信託他人使用。



張志豪表示，侯友宜逼迫公務員把市府當成競總，強迫基層公務員當打手、做政治鬥爭的工具。新北市政府行政不中立劣跡斑斑，不論是言語羞辱議員、攻擊政黨發言系統等例子不勝枚舉，用詞一個比一個還難聽，像是要議員回去多讀書；或者是侯友宜訪美返台挨批時，還反擊執政黨帶頭“混蛋”，根本就是公然介選。



賴清德昨天喊出信託老家，今天新北市地政局長立刻跳出來質疑，張志豪對汪禮國提出三問：第一、什麼叫幽靈房屋，請汪禮國說清楚；第二、汪禮國是護航大群館的政治打手，從新北管到台北，現在還從市府管到競總，領人民公帑卻用政治語言攻擊抹黑；第三、公益信託主管機關不是地政局，護航勝於一切，淪為侯友宜政治打手愧對人民，要求新北市府出面說明，並針對過去荒謬言論、行政不中立道歉。