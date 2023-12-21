政見會直播柯被消失44秒　柯辦批綠介入媒體

民眾黨召開“:2024“總統”政見發表會 誰讓柯文哲‘被消失’？”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）2024首場候選人電視政見發表會20日晚間於民視進行，卻出現台灣民眾黨柯文哲在發言時，民視快新聞直播消失44秒、三立電視台插播廣告。柯辦發言人陳智菡21日指出，公視14日轉播教育論壇時，柯文哲的片段也被消失，身為媒體第四權，到底有沒有責任？民進黨全面介入媒體，民主已受迫害！民眾知的權益已被影響。



民視新聞網路部陳姓經理則出現在現場回應，消失的44秒並非民視所為，送出的3個訊號，其中在民視快新聞的YT直播出了問題，其餘都是完整直播，民視沒必要剪輯。



民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌說，有44秒影片在民視快新聞中被消失是事實，到底發生什麼事？如何取得閱聽大眾信任，這是民視應該要面對的責任。



最後，吳欣盈強調，民眾黨身為小黨，選舉過程遇到非常多的挑戰，今天訴諸國際媒體，是要讓國際知道，台灣想進行公平公正公開的選舉程序，有必要讓選民獲得全部的資訊。



2024首場“總統”候選人政見發表會20日晚間於民視進行，但卻被網友發現，有電視台在台灣民眾黨2024候選人柯文哲發表政見時，插播了數10秒的廣告、民視YouTube的直播中，柯文哲竟有44秒談話被消失，而被消失的內容是柯談蔡英文住宅政策。NCC21日表示，截至21日上午9點，有8件民眾陳情案，多數與三立電視台有關。



對此，民視聲明“絕無後製”政見會，柯文哲畫面短缺為YouTube伺服器端技術所致。“中選會”也在21日中午發出新聞稿，明確地表示，民視皆有依規定於無線電視第6台完整播出，全程完整直播，絕無刪減情事或插播廣告情事。