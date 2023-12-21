環島拼圖花蓮場　賴清德喊打造五條康莊大道

民進黨花蓮的支持者不畏低溫，踴躍參與拼字活動，一起拼出“對”字。（照:賴清德競選辦公室） 中評社花蓮12月21日電／民進黨主席、2024大選候選人賴清德今天啟動環島拼圖“唱土地的歌 拼咱的希望”活動，第二站來到花蓮吉安鄉。賴清德提出“均衡台灣‘國家’建設計劃”，為花蓮打造通往未來的五條康莊大道，包含花蓮要有安全回家的路、讓有機農業首都成為世界品牌、更優質的觀光環境、擁多元綠能及地熱發電的潛力股，以及花蓮更是東部居住正義的關鍵。他說，為了全力建設花蓮、為了台灣的幸福未來，希望鄉親們全力催票，集中選票投2號張美慧、“總統”投2號賴蕭配。



賴競辦新聞稿指出，花蓮鄉親不畏低溫，踴躍參與拼字活動，一起拼出“對”字，也代表著花蓮跟台灣要拒絕家族勢力的壟斷，選擇真正照顧地方人民的人，繼續走堅持壯大民主台灣的路。活動現場氣氛熱烈，包括“立法委員”候選人張美慧等眾多地方黨公職均到場響應，賴清德也在現場喊出：“2、2大勝利；美德雙全、穩健向前”。



賴清德首先感謝大家做伙來到吉安鄉，共同來“唱土地的歌，拼咱的希望”，花蓮是展現台灣多元族群、豐富文化的樂土，音樂就是其中的一種展現方式。他說，當大家一起唱出來自這塊土地的歌，不只是連結不同世代的過去與現在，也串聯起不同族群同樣希望快樂與幸福的心聲。這次特別以“唱土地的歌、拼咱的希望”為主題，展開別具特色的拼字活動環島之旅，希望團結台灣人民、拼出我們的心聲，呼籲同胞一起選對的人、走對的路，讓美德贏台灣，帶領台灣穩健向前，一起邁向美好的未來。



賴清德指出，以前花蓮常被稱作“後山”，其實花蓮是台灣迎接日出的第一線，也是台灣面向寬闊太平洋的海景第一排，在這裡不論是原住民、閩南人、客家人或新住民，大家彼此包容、互助，展現跟山一樣的堅韌，跟海一樣的恢弘氣度，“讓我們一起攜手建設家鄉，讓花蓮越來越精彩、越來越好。只要是生活在台灣、認同台灣的每個人，都是這片土地的主人，都值得過安全、便利、安居樂業的好生活”。



賴清德提到，遺憾過去有很長一段時間，當人們提到“花蓮國”時，指的是被某政治家族壟斷的勢力範圍，當其他縣市大步向前時，這裡卻被政治私心所耽擱，還好過去有蕭美琴在花蓮深耕10年，不分黨派、積極為花蓮爭取各項建設，但一個蕭美琴不夠，希望能夠一棒接一棒，懇請鄉親讓張美慧和賴清德、蕭美琴一起投入壯大花蓮行列。

