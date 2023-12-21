柯發言被消失44秒　黃國昌轟“中選會”偏頗

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）民視20日轉播首場2024公辦政見會被檢舉在民視快新聞中，台灣民眾黨2024候選人柯文哲發言片段被消失44秒。“中選會”21日發出新聞稿，指民視依規定於無線電視台完整播出，無刪減或插播廣告情事。民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌21日痛批，簡直粉飾太平、偏頗護航到無以復加！



黃國昌也引述蔡英文2011年提出的廣電政策白皮書，當時蔡英文說，廣電媒體被善用時，第四權可以監督政治，被濫用則淪為政治控制的力氣與不當牟利的工具。請問蔡英文，昨天部分廣電傳播事業對柯文哲的不公平對待，有何看法？還記得民進黨當初曾高喊黨政軍退出媒體的初衷嗎？



2024大選首場候選人政見發表會20日晚間於民視進行，被網友發現，有電視台在柯文哲發表政見時，插播了數10秒的廣告、民視YouTube的直播中，柯文哲竟有44秒談話被消失，而被消失的內容是柯談蔡英文住宅政策。NCC21日表示，截至21日上午9點，有8件民眾陳情案，多數與三立電視台有關。



對此，民視聲明“絕無後製”政見會，柯文哲畫面短缺為YouTube伺服器端技術所致。台“中選會”也在21日中午發出新聞稿，明確地表示，民視皆有依規定於無線電視第6台完整播出，全程完整直播，絕無刪減情事或插播廣告情事。



台灣民眾黨21日下午1點臨時召開“：2024“總統”政見發表會 誰讓柯文哲‘被消失’？”記者會，出席人員包括2024副手候選人吳欣盈、民眾黨“立委”邱臣遠、不分區“立委”候選人黃國昌、柯辦發言人陳智菡等人。