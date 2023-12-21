陳建仁台中會勘遭追討捷運藍線　快閃離去

陳建仁21日下午到台中會勘海線鐵路雙軌計劃用地，綠營海線選將蔡其昌、林靜儀及藍營選將楊瓊瓔及廖偉翔都到場爭取曝光。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月21日電（記者 方敬為）“行政院長”陳建仁今天到台中會勘“海線鐵路雙軌計劃進度”，遭質疑是“政策買票”，暗助綠營選將。中國國民黨多位選將也到場坐鎮角力，國民黨不分區“立委”候選人、台中市副市長王育敏更直接喊話，希望院長也呼應市府及市民朋友的盼望，核定捷運藍線，還有人高呼要不改成“深綠線”也行！陳建仁強調，政府建設不分藍綠，便在隨扈護送下快步離去。



陳建仁21日下午應民進黨“立法院”副長蔡其昌之邀，到台中沙鹿區舉辦“海線鐵路雙軌計劃進度說明會”及現地會勘，由於時機點在選舉前夕，引發釋放利多、暗助綠營選的揣測。台灣民眾黨台中市“立委”候選人蔡壁如直批，分明是“政策買票”！民進黨海線“立委”選將包括蔡其昌、林靜儀都到齊；國民黨也不甘示弱，包括王育敏、“立委”楊瓊瓔、“立委”候選人廖偉翔等人也到場，藍綠互別苗頭。



陳建仁致詞時，特別強調政府很看重地方軌道建設推展，“中央”、地方對於大眾交通路網的完善以及相關規劃有高度共識，只要地方依規定提案，並符合可行性評估、綜合規劃等，都能夠爭取補助款辦理建設。



王育敏表示，市府非常感謝官方近日陸續拍板捷運綠線延伸案，今天又來會勘海線鐵路雙軌計劃，謝謝陳建仁院長對台中市的關心，不過她也希望院長能夠呼應當前市府及市民朋友最大的盼望，就是台中捷運藍線綜合計劃核定，若院長所言屬實，官方樂於推動軌道建設，她想藉此機會請求院長正面回應。



隨後王育敏等藍營人士紛紛在會勘尾聲時高呼，院長請盡速核定台中捷運藍線，送給台中人耶誕大禮！廖偉翔甚至喊出，要不改成“深綠線、民主進步線”也行，只要符合官方口味，又能夠替台中帶來建設，都可以！



陳建仁簡短回應稱，政府建設不分藍綠，一切照規定辦理，並在隨扈介入護送下，快步上座車離開，過程中藍營不斷喊話“盡快核定台中捷運藍線！”蔡其昌、林靜怡等人也回擊，市政府應該釐清計劃爭議，藍綠你來我往，陳建仁僅面帶微笑，不多作回應。