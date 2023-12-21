黃國昌：賴萬里老家為何沒申報？“監院”沈睡

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月21日電（記者 鄭羿菲）民進黨賴清德新北萬里老家違建爭議持續延燒，台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌21日表示，賴清德昨天在政見發表會終於承認那是自己的房子，那為何財產申報上沒有？財產申報不實，難道“監察院”繼續沈睡嗎？賴不要想躲在層層媒體保護後面，自己出來說清楚為何不誠實申報？



台灣民眾黨21日下午1點臨時召開“2024“總統”政見發表會 誰讓柯文哲‘被消失’？”記者會，出席人員包括2024副手候選人吳欣盈、民眾黨“立委”邱臣遠、不分區“立委”候選人黃國昌、柯辦發言人陳智菡等人。



黃國昌在會後接受媒體訪問，被問及柯文哲名下農地違法使用，與中國國民黨新竹縣議會議長張鎮榮有關，黃表示，民進黨應該要做的事情，是好好解釋賴清德為何在政見發表會上持續說謊，2003年賴擔任“立委”新蓋的2層樓房屋，與幾十年前的礦工工寮有什麼關係？更重要的是，賴清德終於承認是自己的房子了，既然是賴的房子，為何財產申報上沒有？



黃國昌說，民進黨對柯文哲新竹土地的臆測，在2015年當蔡英文競選“總統”時，面對那麼多土地、炒地的指控時，柯文哲是站出來說相信那些地是蔡英文的父親買給蔡英文的，就好像柯文哲在新竹有一塊地，2015年就這麼坦蕩地把這件事說出來，希望民進黨在做相關政治攻擊時，要有些邏輯。更重要的是，對賴清德明顯說謊、財產申報不實的部分，好好向所有公民說清楚講明白。



媒體問及，柯文哲的新竹土地已找律師處理，目前有計算要繳多少稅金？有多少租金要捐出來嗎？黃國昌回應，就交由律師，依照法律該怎麼辦就怎麼辦，柯文哲絕對不會賴皮。