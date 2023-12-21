馬克龍：新移民法案對國家起到防護作用

中評社香港12月21日電／法國總統馬克龍20日說，新通過的移民法案是法國需要的“盾牌”，對國家起到防護作用。



法國參議院（議會上院）和國民議會（議會下院）19日晚通過一項新的移民法草案，規定了更嚴格的外來移民管理措施。新法案提高了外籍人士享有家庭、住房等部分社會福利的難度，限制未來三年引入外來移民的人數，在一些方面提高了入籍門檻，將非法居留寫入刑法，提高了外國人申請就醫居留的難度等。



新華社報導，馬克龍20日晚對媒體談及新移民法案時說，法國確實面臨移民問題，政府要“從現實出發去改善情況”。他同時表示，雖然移民法案“更加嚴格”，但法國將繼續接收移民。



新移民法案的通過在法國備受關注並引發爭議。該法案的主要推動者、法國內政部長達爾馬寧19日晚在社交媒體上發文表示，這項“強有力而堅決”的法案有助於外國人更好地融入法國社會，違法犯罪的外國人將被驅逐。極右翼政黨“國民聯盟”表示支持該法案。但通常被視為政府左派人士的法國衞生和疾病預防部長奧雷利安·魯索則宣佈辭職以抗議該法案。



法國政府發言人奧利維耶·韋朗20日說，新移民法案已提交法國憲法委員會進行合憲審查。他說，移民議題總能在法國引起分歧，應尋找團結、有效、正義的折中方案。



按照程序，移民法案經憲法委員會審查後，將交總統頒佈。

