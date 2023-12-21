取消12項ECFA優惠關稅　台官員：衝擊低

台“國發會主委”龔明鑫。（中評社 資料照） 中評社台北12月21日電／中國大陸認定台灣構成貿易壁壘，21日公告中止ECFA部分產品的關稅減讓。台“國發會主委”龔明鑫今天說，ECFA占台灣整體出口低於4%，對經濟衝擊有限；台“經濟部”則表示將加碼補助受影響業者。



媒體報導，龔明鑫今天出席“行政院”院會後記者會時表示，中國大陸此舉對台灣整體經濟影響比例很低，因為ECFA項目占台灣整體出口低於4%，這12項占比又會更低，因此衝擊有限，明年的經濟成長率也不會因此改變，還是會超過3%左右。



“經濟部次長”陳正祺則說，中國大陸在2015年後全力發展石化產業，有部分品項市場已經相當飽和，還有產能過剩的情況，因此台灣業者早就主動分散市場，目前出口到中國大陸的石化產品，去年統計約在20億美元左右。



陳正祺也表示，台灣對中國大陸這波經濟脅迫跟政治操弄都有充分評估過，這12項稅率中，有8項的法定稅率是2%、2項是6.5%、1項10%，而2%稅率項目中有2個項目是暫定稅率1%，未來就會回到2%。



陳正祺說，“經濟部”已經跟業者充分討論，業者也瞭解趨勢與變化，未來將透過數位化等4大策略強化業者體質，並會針對受影響業者加碼補助跟輔導。



“經濟部”國際貿易署也透過新聞稿表示，此種經濟脅迫行為成效將相當受限，原因有3個。



首先，檢視受影響相關產品出口至中國大陸情況，今年1到11月對中出口金額約18億美元，占整體對中出口金額僅1.3%，其中絕大多數、約16億美元的商品稅率將變成1%或2%，且多數為台商在中國大陸設廠所需要的上游原料，為生產時的調節使用。



此外，今年1到11月台灣對陸出口占整體出口比例，已由過去4成以上降低到約35%，其中強勢的半導體產品更占5成以上，近9成為加工組裝後另外銷往世界的中間財，顯示台灣近年來的產業發展、全球布局已見成果，也讓中國大陸此次片面行為對台灣的出口影響非常有限。



第3，今年整體石化業對陸出口原就衰退3成以上，主因是中國大陸石化業大量擴產，自身產能陸續開出，加上中國大陸經濟復甦緩慢，使得中國大陸已成全球石化業的紅海市場，台廠本已啟動全球布局、發展差異化商品，“經濟部”也會提供政策工具協助業者。