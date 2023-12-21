國台辦：支持中止ECFA部分產品關稅減讓

中評社北京12月21日電／據新華社報導，國務院台辦發言人朱鳳蓮12月21日表示，國務院關稅稅則委員會當天發布公告，決定中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）部分產品關稅減讓。長期以來，民進黨當局單方面對大量大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了ECFA關於“逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘”的條款，損害了大陸相關產業和企業利益。我們支持相關主管部門採取中止ECFA部分產品關稅減讓的措施。



朱鳳蓮指出，2010年6月，兩岸在“九二共識”基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）。多年來，大陸始終切實履行承諾，推動和保障了ECFA的生效和實施，給兩岸特別是台灣相關企業和民眾帶來實實在在的利益。但民進黨在上台前攻擊ECFA，上台後不僅不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，嚴重阻礙ECFA實施，導致大陸有關部門不得不中止ECFA部分產品的關稅減讓。此類問題本可通過兩岸協商予以妥善解決，但民進黨當局頑固堅持“台獨”立場，拒不承認“九二共識”，破壞了兩岸協商的政治基礎，讓相關問題難以得到妥善解決，兩岸同胞深受其害。我們希望兩岸關係重回和平發展正確軌道，兩岸雙方可在“九二共識”的基礎上，協商解決兩岸經貿關係中的各類問題。