12月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月22日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月21日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會全文：



總台央視記者：日前，國際貨幣基金組織駐華首席代表巴奈特接受採訪時表示，中國將為2023年全球經濟增長貢獻1／3左右的動能，並預測中國經濟在2024年將保持良好增長。發言人對此有何評論？



汪文斌：我們注意到有關報導。近期，包括國際貨幣基金組織、經濟合作與發展組織等在內的多家國際機構都紛紛調高了今年中國經濟增長預期，看好明年中國經濟增長勢頭。各方普遍認為，中國是全球經濟增長的最大引擎。國際貨幣基金組織的研究表明，中國經濟增長會對世界其他地區產生積極的溢出效應，中國經濟每增長1個百分點，將使其他經濟體的產出水平平均提高0.3個百分點。



中國擁有世界上最有潛力的超大規模市場。政府出台的宏觀政策措施有力推動經濟恢復向好，加力實施貨幣政策和財政政策的空間充足。中國全面深化改革開放為經濟持續健康發展注入強大動力。全球新一輪科技革命和產業變革也為中國經濟發展提供了更為廣闊的舞台。總的看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支持高質量發展的要素條件不斷積聚增多。我們歡迎全球工商界朋友繼續“在中國、為世界”，將持續擴大高水平對外開放，不斷改善營商環境，加強知識產權保護，形成具有全球競爭力的開放創新生態，與全球共享中國發展紅利。



法新社記者：發言人周二表示中國與菲律賓的海上分歧不是中菲關係的全部，中方願同菲方通過對話協商妥善管控分歧。然而昨天中方表示，中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。外交部能否解釋這一對菲表態語氣上的突然轉變？



汪文斌：我建議你首先認真看一看中菲外長通話中方發布的消息稿。你關於中國在有關問題上的態度有了很大變化的解讀是完全錯誤的。



昨天，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同菲律賓外長馬納羅通電話。王毅外長指出，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。



針對你剛才提到的觀點，我想強調的是，對於同周邊鄰國存在的海上爭議，中方立場是一貫、明確的，沒有任何變化。中方堅持通過對話協商妥善管控爭議的立場沒有變，和菲方一道落實好雙方以往達成的諒解和共識的態度沒有變，同包括菲律賓在內的東盟國家共同維護南海和平穩定的政策沒有變。當然，中方維護自身主權和正當權益的決心也不會變。