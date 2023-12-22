外交部：望菲方理智選擇　遵循鄰里相處之道

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月22日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月21日在例行記者會上表示，對於同周邊鄰國存在的海上爭議，中方立場是一貫、明確的，沒有任何變化。希望菲方理智抉擇，遵循鄰里相處的有效之道，和中方一道妥善處理和管控好當前海上局勢。



有記者提問稱，發言人周二表示中國與菲律賓的海上分歧不是中菲關係的全部，中方願同菲方通過對話協商妥善管控分歧。然而昨天中方表示，中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。外交部能否解釋這一對菲表態語氣上的突然轉變？



對此，汪文斌表示，“我建議你首先認真看一看中菲外長通話中方發布的消息稿。你關於中國在有關問題上的態度有了很大變化的解讀是完全錯誤的。”



汪文斌說，昨天，中共中央政治局委員、外交部長王毅應約同菲律賓外長馬納羅通電話。王毅外長指出，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。



汪文斌強調，對於同周邊鄰國存在的海上爭議，中方立場是一貫、明確的，沒有任何變化。中方堅持通過對話協商妥善管控爭議的立場沒有變，和菲方一道落實好雙方以往達成的諒解和共識的態度沒有變，同包括菲律賓在內的東盟國家共同維護南海和平穩定的政策沒有變。當然，中方維護自身主權和正當權益的決心也不會變。



汪文斌說，希望菲方理智抉擇，遵循鄰里相處的有效之道，和中方一道妥善處理和管控好當前海上局勢。



