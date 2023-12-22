外交部：中國經濟長期向好基本趨勢沒有改變

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月22日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月21日在例行記者會上表示，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支持高質量發展的要素條件不斷積聚增多。我們歡迎全球工商界朋友繼續“在中國、為世界”。



有記者提問稱，日前，國際貨幣基金組織駐華首席代表巴奈特接受採訪時表示，中國將為2023年全球經濟增長貢獻1／3左右的動能，並預測中國經濟在2024年將保持良好增長。發言人對此有何評論？



汪文斌表示，我們注意到有關報導。近期，包括國際貨幣基金組織、經濟合作與發展組織等在內的多家國際機構都紛紛調高了今年中國經濟增長預期，看好明年中國經濟增長勢頭。各方普遍認為，中國是全球經濟增長的最大引擎。國際貨幣基金組織的研究表明，中國經濟增長會對世界其他地區產生積極的溢出效應，中國經濟每增長1個百分點，將使其他經濟體的產出水平平均提高0.3個百分點。



汪文斌說，中國擁有世界上最有潛力的超大規模市場。政府出台的宏觀政策措施有力推動經濟恢復向好，加力實施貨幣政策和財政政策的空間充足。中國全面深化改革開放為經濟持續健康發展注入強大動力。全球新一輪科技革命和產業變革也為中國經濟發展提供了更為廣闊的舞台。總的看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支持高質量發展的要素條件不斷積聚增多。我們歡迎全球工商界朋友繼續“在中國、為世界”，將持續擴大高水平對外開放，不斷改善營商環境，加強知識產權保護，形成具有全球競爭力的開放創新生態，與全球共享中國發展紅利。

