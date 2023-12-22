烏將中企列為國際戰爭贊助商？外交部回應

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月22日電（記者 海涵）在12月21日外交部例行記者會上，有記者提及，烏克蘭把中國鐵建集團公司列入了“國際戰爭贊助商”名單。外交部發言人汪文斌就此表示，中方在烏克蘭問題上始終站在和平一邊、站在正義一邊。我們堅決反對烏方有關機構將中方企業列入相關名單，要求烏方立即糾正錯誤、消除負面影響。

