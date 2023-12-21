賴捐老家當紀念館　侯批拿納稅人錢維護違建

國民黨2024候選人侯友宜。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北12月21日電／民進黨2024候選人賴清德老家違建“賴皮寮”爭議不斷，賴清德20日晚上在政見會上宣布要將老家信託，捐作礦工生活紀念館。對此，國民黨候選人侯友宜今天嗆賴，把違建捐出來要政府維護，是要拿納稅人錢維護違章建築？人民眼睛是雪亮的，自有評價。



綜合台媒報導，新北市地政局長汪禮國則表示，賴清德萬里老家目前衹有土地確實存在，雖然房屋已經蓋好，但該房屋並無使照及建照，形同幽靈房屋。信託有相關的手續及文件須辦理，一棟沒有列冊在案的房屋，該如何信託他人使用？



侯友宜指出，一個“既存違建”要不要捐，是他個人決定，但一棟違建捐出來還要政府維護，是要拿納稅人錢維護違章建築？人民眼睛是雪亮的，自有評價，賴清德當“副總統”有特權那麼久，做事情想想自己分寸，是很重要的態度。



《中時新聞網》報導，有一名鄉民“chosentwo”昨晚間發文指出，房子並不是想捐，就可以捐。首先，必須提供完整的權狀和稅務紀錄，在轉移的同時，還要計算土地增值稅，在文件備齊之後經主管機關核可、公證人公證完畢，才能成功轉移。“chosentwo”批評，一個違法新蓋的東西，沒權狀、稅務紀錄，是要怎麼捐？



許多鄉民也留言表示，“信託才不是捐，風頭過後還是他自己的”、“別這樣，塔綠斑已經感動到哭了”、“死忠的看到他說要捐會更死忠”、“賴皮講講而已別當真”、“拖過去選上修法不就好啦”、“本來就沒要捐，說來騙票的”。



此外，不動產估價師謝先生受訪指出，即便賴清德沒有權狀和稅務紀錄，但只要能證明房子是他們家所建，就具有房屋所有權，就算是違建，仍可自由處份，但承受人要承擔隨時被拆除的風險。而另一位不願具名地政士則認為，如果是違建，就算提出興建證明，怎麼可以據此認定，可以拿違法違建做合法的公益信託？